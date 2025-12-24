施政邁向第8年！盧秀燕說：「不用急著幫她找工作」

▲施政邁向第8年！盧秀燕「三件事」比喻市政治理：奮鬥到最後一秒。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】台中市長盧秀燕率領市府團隊執政滿7年，即將邁向第8年，今（24）日舉行施政7週年成果記者會，以「七年同行、幸福前行」為主軸，向市民報告7年來的施政成果。盧秀燕今日上台首先率領全體市府團隊一鞠躬，感謝各界的鞭策與支持。針對近期外界各種勸進，她更透過影片回顧2018年就職典禮上曾說過的話：「沒有什麼比在自己的家園，照顧服務市民家人，更快樂更光榮的事情！」，強調自己有始有終專心市政，秉持三大核心精神，以媽媽心治理市政。

▲市長盧秀燕與市府團隊深深一鞠躬。（記者廖美雅拍攝）

她表示包含第一、改善空污、恢復老人健保補助、公托親子館倍增與六都唯一免費復康巴士，包含教育預算7年來佔比都是六都第一。

第二、將家裡的缺補起來，讓台中過去缺乏或蓋不起來的建設逐一完工啟用，包含綠美圖落成啟用、台中國際會展中心開館營運、大智路打通，以及「看不見的建設」污水處理成長率六都之首等，特別感謝這座城市許多無名英雄。

第三、解決台中這個大家庭的困難與危機，不僅於新冠疫情期間勇奪全國防疫第一名佳績，面對氣爆、豬瘟及美國關稅三大挑戰順利度過危機。

▲大合照。（記者廖美雅拍攝）

盧秀燕在報告中逐一點名，感謝每一位局處首長，肯定他們各司其職、發揮所長，讓城市更進步、台中變得更好，最後強調自己任期還有一年，感謝大家對她有所期待，但先「不用急著幫她找工作」，她會有始有終，把握機會把市民家人照顧好，努力奮鬥到最後一秒。