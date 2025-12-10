施政3週年政績 蔣萬安：輝達、大巨蛋、捷運

（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市長蔣萬安就職即將滿3年，談及自己最滿意的3項政績，他說，吸引輝達等頂尖企業進駐、台北大巨蛋啟用及捷運工程6線齊發，並承諾將持續努力推動市政，不辜負市民期待。

蔣萬安今天視察「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」 前被媒體堵訪詢問3年來最滿意的前3項政績，他說，希望市民能從各個面向感受台北的不同、進步與全方位魅力。

蔣萬安說，從整體產業經濟發展來看，有吸引頂尖企業進駐，如輝達海外總部順利落腳；大型場館部分，有大巨蛋克服一切困難啟用，並舉辦演唱會；最後是捷運工程6線齊發，讓交通更便利、生活更便捷。

廣告 廣告

蔣萬安表示，市府團隊的腳步沒有停下，將持續努力加速推動各項市政，絕對不辜負市民的託付跟期待。

媒體追問如何解決塞車等交通問題。蔣萬安說，對於大家關注的內湖塞車問題，他從上任第一天就非常重視，所以曾親自帶隊至現場了解，並成立府級專案小組，透過路型改造、實施調撥車道、增設堤頂交流道北向匝道等各項工程，已有看到成效。

蔣萬安強調，當然一定還有努力空間，市府團隊會持續聆聽各界意見，加倍努力改善台北市整體交通狀況。（編輯：張銘坤）1141210