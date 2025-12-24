施政7周年 黃敏惠宣布普發6000元日期、對象

嘉義市長黃敏惠今在施政7周年記者會，正式宣布加碼普發6千元發放日及發放對象／嘉義市府提供





嘉義市長黃敏惠今（24日）天在施政7周年記者會，正式宣布加碼普發6千元發放日及發放對象，將經濟成長果實與市民共享，並呼籲市民支持在地消費，讓「市府發錢、市民花錢、嘉義市賺大錢」，創造經濟的正向循環。

黃敏惠感謝全體市民、議會支持，持續為城市蓄積「+1」力量，並正式宣布嘉義市加碼普發6千元現金，將於115年1月24、25日兩日發放，發放對象是114年12月8日(含)前設籍的嘉義市民，後續將再正式發布相關公告和注意事項。

黃敏惠指出，2025年在丹娜風災與國際關稅衝擊下，嘉義市堅持「顧產業、顧民生」，在12月8日提出「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，內容涵蓋促進商圈與夜市活絡、觀光產業補助、永續新生活推動等，運用歲計賸餘加碼普發每位市民6千元現金，發放方式將會比照2021年發放振興消費金2千元的方式進行。

黃敏惠強調，嘉義市恪遵財政紀律，當用則用、當省則省，節約各項支出，把省下來的錢，再投入振興經濟。希望延續疫情時，普發2千元振興消費現金，成功刺激嘉義市營利事業銷售額年成長9.56%經驗，提振消費力道，協助全體市民、各行各業穩健營生，也為城市創造財源，在經濟上，形成良性的正向循環。

