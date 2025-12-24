施政7週年成果會 盧秀燕：有始有終奮鬥到最後一秒

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市府今天舉行施政7週年成果發表會，市長盧秀燕會中表示，她以市政為唯一，全力以赴，自己任期還有一年，「不用急著幫我找工作」；她會有始有終，努力奮鬥到最後一秒。

台中市政府今天在新市政大樓川堂舉行施政7週年成果發表會，盧秀燕率市府團隊與立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔及地方民意代表等人出席。

盧秀燕會中表示，市民支持她成為台中升格直轄市首個女性市長，更打破政壇魔咒連任、創造歷史，她身懷感激，因此這幾年外界各種勸進，不管是總統、副總統，還是黨主席，她都不為所動。

廣告 廣告

盧秀燕說，她以市政為唯一，全力以赴，而且說到做到；自己任期還有一年，感謝大家對她有所期待，但先「不用急著幫我找工作」，她會有始有終，努力奮鬥到最後一秒。

對於將持續實踐的政策，盧秀燕說，包含改善空污、恢復老人健保補助、公托親子館倍增與免費復康巴士，讓市民有感，也感謝這座城市許多無名英雄協助建設，並讓市民安居樂業。（編輯：陳仁華）1141224