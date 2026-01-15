施文彬上《一級棒》被抓包撩妹

「金曲歌王」施文彬明（17日）二度造訪康康、許志豪、陳孟賢、陳隨意、李子森、杜忻恬主持的中視《綜藝一級棒》，在歌唱主題「閃耀光芒目光爭奪戰」擔任評審，未料卻被康康抓包「很會撩妹」。

施文彬開場連唱〈真情味〉、〈好聽〉經典抒情台語歌，熟悉的旋律喚醒大家回憶。他接著欣賞郭婷筠和杜忻恬合唱〈情難枕〉、蕭玉芬與吳申梅細膩詮釋〈新戀情〉，最後再聽郭婷筠、杜忻恬、蘇宥蓉、陳怡婷、蕭玉芬、吳申梅6人聯唱〈等不到深夜〉等玉女歌手林慧萍的經典歌曲。

廣告 廣告

陷入「左右為難」的施文彬，對著杜忻恬嘴甜地說「我心裡的讚是給妳的」，結果卻默默把手上讚牌給別人；如此「心口不一」但又不得罪人的做法，讓康康忍不住虧他「你也是很會撩妹」。

在話題滿滿的「CP演唱」，3對螢幕CP相互較勁、火力全開。許志豪和翁鈺鈞合唱〈三生石〉後，竟試圖「情勒」評審，不料施文彬不吃這套，還開許志豪玩笑：「你不是一天到晚叫人家上新聞，搞求婚、鑽戒？」突如其來的爆料嚇得許志豪趕緊澄清。

陳孟賢和吳美琳合唱〈不免驚〉時玩性大發，不只邊唱邊鬥嘴，陳孟賢還俏皮地把歌詞的「恰查某」改為「瘋查某」，逗笑眾人。杜忻恬、李子森演唱〈只愛你一個〉時，李子森為詮釋歌曲意境，直接趴在地上作勢要挽留杜忻恬，讓大家直呼「李子森也被玩壞了」。