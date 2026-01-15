施文彬深情告白杜忻恬 遭康康抓包「心口不一愛撩妹」

施文彬再次擔任評審。（中視提供）

「金曲歌王」施文彬在康康、許志豪、陳孟賢、陳隨意、李子森、杜忻恬主持中視《綜藝一級棒》本週六（17日）「閃耀光芒目光爭奪戰」擔任評審。他開場連唱〈真情味〉、〈好聽〉兩首經典抒情台語歌曲，熟悉旋律勾起大家滿滿回憶。

郭婷筠、杜忻恬合唱〈情難枕〉，蕭玉芬、吳申梅細膩詮釋〈新戀情〉，最後郭婷筠、杜忻恬、蘇宥蓉、陳怡婷、蕭玉芬、吳申梅六人聯唱〈等不到深夜〉的翻唱玉女歌手林慧萍的精彩表演，評審施文彬陷入「左右為難」。他對著杜忻恬說：「我心裡面的讚是給妳的」，但默默把手上的讚牌給了別人，這不得罪人的作法讓康康忍不住虧他「也是很會撩妹」。

許志豪（右）、翁鈺鈞合唱。（中視提供）

這集節目也搬出「中日金曲經典戰」，許志豪選唱〈台北發的尾班車〉，歌聲讓人瞬間墜入往日情懷；陳怡婷、談詩玲帶來的〈哀愁の街に霧が降る〉、〈難忘的鳳凰橋〉，演歌腔調別有韻味。吳俊宏與沈建豪合唱〈有楽町で逢いましょう〉、〈相逢有樂町〉中日文版本相互呼應，勾勒出濃濃昭和風情；蘇宥蓉、吳美琳則以〈風姿花伝〉、〈今生愛過的人〉壓軸登場，溫柔嗓音搭配經典旋律，令人回味無窮。

每次進行到「CP演唱」，三對螢幕CP就會相互較勁、火力全開，尤其許志豪和翁鈺鈞合唱〈三生石〉，唱完竟試圖「情緒勒索」評審，不料施文彬不吃這套：「你不是一天到晚叫人家上新聞，搞求婚、鑽戒？」許志豪一聽急忙澄清：「我沒有講女朋友，你幹嘛官方認證？」施文彬見狀直言：「要看到喜帖才算數，不然都是假的。」

李子森（右）融入歌曲，挽留杜忻恬。（中視提供）

陳孟賢和吳美琳合唱〈不免驚〉時也是玩性大發，邊唱邊鬥嘴，陳孟賢還俏皮地把原本歌詞中的「恰查某」，改唱成「瘋查某」，逗笑眾人。 輪到杜忻恬、李子森合唱〈只愛你一個〉時，眾人拱著杜忻恬趴在地上，因為前面郭婷筠與沈建豪合唱〈美麗的錯誤〉張力十足，唱完郭婷筠直接躺在舞台上，主持人一看忍不住笑虧：「這畫面只有亞萍姐辦得到！」於是李子森和杜忻恬也豁出去，李子森最後也進到歌曲意境直接趴在地上作勢要挽留杜忻恬，讓大家直呼「李子森也被玩壞了」，但李子森卻出聲澄清：「剛剛那一段的劇情，其實是由忻恬所設計的，我只是被指導」，杜忻恬解釋，因為事前大家都認為兩人有偶包不敢趴，直呼他們激不得。《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道播出，每週日晚間8點於中天娛樂台播出。

