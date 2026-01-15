施文彬酸許志豪求婚炒新聞 「看到喜帖才算數」

施文彬登《綜藝一級棒》高歌。中視提供



施文彬上《綜藝一級棒》「閃耀光芒目光爭奪戰」，進行「CP演唱」時，許志豪和翁鈺鈞合唱〈三生石〉後竟試圖「情勒」評審，不料施文彬不吃這套：「你不是一天到晚叫人家上新聞，搞求婚、鑽戒？」許志豪一聽急忙澄清：「我沒有講女朋友，你幹嘛官方認證？」施文彬見狀直言：「要看到喜帖才算數，不然都是假的。」

一開場，施文彬獻唱〈真情味〉、〈好聽〉2首經典台語歌掀回憶殺，郭婷筠、杜忻恬也合唱〈情難枕〉，蕭玉芬、吳申梅細膩詮釋〈新戀情〉，最後郭婷筠、杜忻恬、蘇宥蓉、陳怡婷、蕭玉芬、吳申梅聯唱〈等不到深夜〉，展現超完美女聲。

廣告 廣告

各組女歌手的精采演出讓施文彬陷入「左右為難」，只好對著杜忻恬說：「我心裡面的讚是給妳的。」但默默把手上的讚牌給了別人，不得罪人的做法讓康康忍不住虧「很會撩妹」。《綜藝一級棒》每周六晚間8點在中視、每周日晚間8點於中天娛樂台播出。

更多太報報導

玄彬怒嗆鄭雨盛「蠢豬」 鬥毆來真的

「TRASH」葵剛單飛揭不快樂心聲 苦撐急凍妝：眼睛張不開

雷嘉汭頑疾纏身「比被家暴還嚴重」 半夜腫臉：12點變身打回原形