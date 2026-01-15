施明德冥誕！韓國瑜自爆2次互動都因阿扁

▲施明德文化基金會與美國史丹佛大學胡佛研究所合作，今（15）日上午舉行「施明德先生專檔」成立茶會，立法院長韓國瑜也出席。（圖／立法院提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院長韓國瑜今（15）日上午出席胡佛研究所「施明德先生專檔」成立茶會，他致詞時表示，施明德一生的寫照，令人發自內心的感動。他分享大學時期曾透過閱讀雜誌和書報，啟蒙了政治思想，而後慢慢對台灣的民主產生興趣。當時社會上時常出現「施明德」這三個字，對當時生長於眷村的他而言，充滿了遙遠、畏懼與可怕。

韓國瑜說，之後1992年立法院全面改選，他與在座許多貴賓和施明德有幸一同當選立委，回憶當時發生與時任立委的前總統陳水扁打架事件，才有緣在立法院首次和施明德對話，表示他會對打架事件道歉與負責，但從此就未再有過對談。

廣告 廣告

韓國瑜接著表示，若干年之後，倒扁事件風起雲湧，透過前立委魏耀乾和其他人的引薦，他再度和施明德有過會面機會，而有進一步的接觸。他表示，在學生時期就非常尊敬與推崇施明德的政治理念，他用一句話來形容施明德在他心目中留下的深刻感受：「我們不怕黑暗，只怕在黑暗中喪失追求光明的勇氣。」

韓國瑜稱讚施明德這一生的奮鬥已經成為文字無法形容的民主符號、圖騰與精神象徵。台灣民主走到這一步，施明德的貢獻巨大。今日施明德的偉大事蹟也許對年輕世代會有點陌生，但是一個偉大的先行者，他的精神與信念，應該要有一群熱情的人，能孜孜不倦地持續發揚與推動。台灣民主在華人世界令人感到驕傲，是台灣人最重要的寶藏。施明德奉獻他的一生，犧牲他的自由、健康與家庭，對這塊民主珍寶作出巨大貢獻。

他接著表示，在施明德85歲冥誕，透過今天的追思，期望他為台灣民主奮鬥的精神，能夠繼續傳承下去。他也特別慰問施的夫人施陳嘉君，在擔任施明德文化基金會董事長的辛勞與表達敬意。他勉勵大家能成為傳承台灣民主過程中每一個細微的一份子，秉持對施明德精神的推崇，繼續弘揚他的理念，而不愧對其一生追求台灣民主這塊無形珍貴資產的努力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

韓粉趕快來搶！韓國瑜馬年「馬上幸福」春聯全國發送 23地點曝光

影／柯建銘協商遲到！韓國瑜酸：年輕叫草上飛 現在動作越來越慢

韓國瑜陪同發「馬上幸福」春聯 力讚江啟臣表現出色：台中人驕傲