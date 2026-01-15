施明德勸他「拚台灣獨立」已25年 柯建銘：這屆做完我也要離開立法院

民進黨立法院總召柯建銘今出席「施明德先生專檔 」 成立茶會。（張哲偉攝）





民進黨立法院總召柯建銘今天（15日）出席「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會時，回憶1998年他曾想選新竹市長，施明德曾對他說：「建銘，留在國會拚（台灣）獨立」，正因這句話，他選擇留在立法院25年、他也直言：「這屆做完我也要離開立法院了」。

美國史丹佛大學胡佛研究所檔案館偕施明德文化基金會，今天舉行「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式，邀請立法院長韓國瑜、立法院民進黨團總召柯建銘及美國在台協會AIT前處長司徒文與會致詞。

施明德過去在戒嚴時期，因涉入主張台灣獨立的「台灣獨立聯盟案」遭到逮捕，期間更因遭遇刑求被打斷全部牙齒。而他出獄後第一副全口假牙，正是由當時仍執業為牙醫的柯建銘親手製作，2人也因此結緣。





柯建銘今天致詞時表示，施明德主席一生不改其志，充滿傳奇與精彩，不僅是先知，更是實踐者，其中最有名的就是「四不」原則，不能背叛理想、不能背叛原則、不能背叛價值、不能背叛台灣。

柯建銘指出，施明德是他的老大，施出獄後所配戴的第一副全口假牙由他親手完成，這是他一生中的榮幸。而他政治生涯中最大的榮幸，是跟前院長蘇嘉全一起參與「國會全面改選」進入立法院，並有機會認識立法院長韓國瑜。

柯建銘也回憶道，他於1998年原本有意參選新竹市長，但施明德對他說的一句話：「建銘，留在國會拚獨立。」正因這句話，他選擇留在立法院25年、做了25年立委，他也直言：「這屆做完我也要離開立法院了」。

最後，柯建銘也感性地對天上說了一句：「Nori，生日快樂」。

