施明德勸留立院「拼台灣獨立」一留25年 柯建銘：本屆做完離開立院

民進黨立法院總召柯建銘今天（1/15）出席美國史丹佛⼤學胡佛研究所檔案館「施明德先⽣專檔」成立茶會時，回憶起25年前時任民進黨主席的施明德，勸柯建銘不要選縣市長，留在立法院一起拼台灣獨立，結果這一留25年。柯建銘表示，認識施明德、跟著施明德學習、成長是自己一生最大榮幸，柯建銘也公開說，這一屆立法委員任期做完，也即將離開立法院。

民進黨立法院黨團總召柯建銘，今天上午與立法院長韓國瑜、新任海基會董事長蘇嘉全一同在台北出席美國史丹佛⼤學胡佛研究所檔案館與施明德⽂化基⾦會合作成立「施明德先⽣專檔」的成立茶會暨合作簽署儀式。柯建銘應邀致詞，回憶起過去與施明德相識、互動的往事。

施明德當年在戒嚴時期因為主張台灣獨立的「台灣獨立聯盟案」遭逮捕後，遭到刑求，全部牙齒都被打斷。在1979年「美麗島案」時期，因逃亡時的需要，由張溫鷹替施明德配一副假牙。

後來施明德因美麗島案遭判無期徒刑，後來出獄後，認識當時擔任牙醫師的柯建銘，也因此幫外號「Nori」的施明德配了出獄後第一副全口假牙。

今天柯建銘在茶會上致詞時，首先表示，兩年前施明德主席走了，他選擇自己的生日離開，因此沒有忌日，今天大家在這裡幫他慶生。柯建明說，施明德主席他的一生，不改其志，充滿傳奇與精彩，而且我們知道他最有名的他是先知，也是實踐者。而且也知道他有「四不」，不背叛他的理想，不背叛 他的價值，不背叛他的原則，也不背叛台灣。

柯建銘感性的說，「施明德是我自己的老大。沒有錯，他出獄以後第一副全口假牙是我做的，這是我一生中的榮幸。」

民進黨立院總召柯建銘出席施明德先生專檔成立茶會。李政龍攝

柯建銘指出，自己一生中最大的榮幸是跟前院長蘇嘉全一起參與「國會全面改選」進入立法院，也才有機會認識立法院長韓國瑜。

柯建銘也說：「我一生中有這個機會跟著施明德學習、成長，這是我莫大的榮幸。」柯建銘表示，要講一個小故事，是影響我一輩子最深遠的一個小故事，在1998年的縣市長選舉時，「我本來想選，我去問施明德主席。」當時施明德用台語跟柯建明說了一句話：「建銘，留在國會拼獨立。」希望柯建銘留在國會推動台灣獨立，「這一留我留了25年，做了25年立委，這一屆做完我也即將離開立法院。」柯建銘親口證實這一屆立委任期是自己最後一任。

最後，柯建銘也說，「在這裡還要說一句話，『Nori生日快樂』」。

