施明德家屬收《世紀血案》定裝照「啼笑皆非」 遺憾演員疑遭劇組矇騙

電影《世紀血案》引發爭議。（圖／費思兔文化娛樂提供）

電影《世紀血案》改編自震驚全台的林宅血案，卻未探訪相關人士及授權遭砲轟。片中飾演施明德的黃河，雖沒有出席殺青記者會，仍因參與本片於7日發聲道歉。今（8）日施明德文化基金會也在施明德先生的家屬授權下，對本片引起的風波發表聲明。

文中提及，一月底時，施明德家屬的友人便以「看笑話」的名義，展示了《世紀血案》的定裝照，「其可笑且粗糙的程度著實讓家屬啼笑皆非。除了以此種非常間接的方式得知好像有一部電影有一個飾演施先生的角色以外，家屬並未收到製作單位的聯繫，遑論授權。」不過就算製作單位當初有來接洽，以此部製作單位和演員對該片的發言與對待歷史的態度看來，家屬也不會同意，「不過，施明德先生的家屬對於演員疑似遭製作單位矇騙一事表達遺憾。」

廣告 廣告

此外，《世紀血案》導演徐琨華的家世也啟人疑竇，基金會聲明中提到，當時蔣經國政權負責為政府發言的是新聞局長宋楚瑜先生以及警備總部發言人徐梅鄰上將，徐梅鄰也就是導演徐琨華的爺爺。徐梅鄰當時在陳文成教授命案中，在調查尚未有結果時，就稱陳文成是「畏罪自殺」，並宣稱陳文成教授之死與警總無關。如今徐琨華以「林宅血案真相」作為電影宣傳噱頭與片名，「著實令人作嘔」。

最後施明德文化基金會表示，林義雄先生的家族慘案不只是一場政治屠戮，其一家所承受的悲慟是沒有止盡的。對於日前記者會上有演員稱「可能不是那麼嚴重」、「也沒有那麼恐怖」，以及製作人郭木盛說「先拍再說」，都是相當輕率且毫無人性的話，「就連爭議爆發後，製作單位的聲明與發言竟然持續消費林義雄先生一家。」面對歷史本身以及題材創作，最重要的莫過於虛心與誠懇，「特別是傷痕歷史更需要審慎，盼《世紀血案》團隊知廉恥、懂進退。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導