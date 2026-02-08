施明德家屬爆團隊「從未聯繫」 痛批《世紀血案》令人作嘔

電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／費思兔文化娛樂提供）





電影《世紀血案》改編自「林宅血案」，近期爆出劇組並未取得當事人林義雄等家屬同意就拍攝，劇中飾演施明德的演員黃河發文道歉，透露曾提出希望能拜訪家屬，但劇組回應「家屬不希望接受採訪與拜會」。對此，施明德文化基金會今（8）日代表家屬發聲，除了表示沒有收到相關單位聯繫，更痛批「令人作嘔」。

施明德文化基金會透露，今年1月底，施明德家屬的友人（非《世紀血案》相關人士），展示了一張粗糙的電影定裝照，「除了以此種非常間接的方式得知好像有一部電影有一個飾演施先生的角色以外，家屬並未收到製作單位的聯繫，遑論授權。」

廣告 廣告

基金會強調，即使製作單位當初有來接洽，該片對於歷史的態度以及部分演員的發言態度看來，家屬也不會同意，「不過，施明德先生的家屬對於演員疑似遭製作單位矇騙一事表達遺憾。」

基金會指出，導演徐琨華的祖父是當年台灣警備總司令部發言人徐梅鄰，當初陳文成教授資助施明德，而後被警備總部「約談」，隔日卻被發現陳屍校園，徐梅鄰在調查未完成前即對外表示是「畏罪自殺」，如今《世紀血案》作為徐梅鄰孫子的作品，卻以「林宅血案真相」作為電影宣傳噱頭，「著實令人作嘔」。

基金會表示，林義雄家屬所受的悲傷是沒有止盡的，任何人都不該露出隨便的態度，甚至輕率說出「可能不是那麼嚴重」、「也沒有那麼恐怖」、「先拍再說」這種毫無人性的話，更不該在爆出爭議後，還持續消費受害者家屬，「盼『世紀血案』團隊知廉恥、懂進退。」

【更多東森娛樂報導】

改編林宅血案沒問林義雄！《世紀血案》遭抵制「導演身分被起底」

快訊／《世紀血案》演林義雄被罵爆！夏騰宏爆「製片方載明已授權」被騙了

知名武打男星傳罹膽囊癌第3期！化療2年消瘦模樣曝