施明德家屬發聲！批《世紀血案》團隊「輕率、毫無人性」：著實令人作嘔

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史悲劇「林宅血案」，標榜「血案真相」改編戒嚴時期林義雄家族遭遇的悲劇事件，卻在2月1日殺青記者會後爭議不斷，日前更爆出未經過當事人家屬授權、疑似欺騙演員的風波；施明德文化基金會8日發布前民進黨主席施明德家屬之聲明，痛批《世紀血案》團隊輕率、毫無人性且令人作嘔。

施明德家屬透露，今（2026）年1月下旬就收到友人轉述，從一張粗糙的「電影定裝照」間接得知疑似有相關拍攝作業，但並未收到製作單位的聯繫、遑論授權，且從製作單位、部分演員對於該片內容的發言與對待歷史的態度看來，即便製作單位當初有來接洽，家屬也概不會同意。

廣告 廣告

「對於演員疑似遭製作單位矇騙一事表達遺憾」，施明德家屬還原林家血案始末，指責《世紀血案》導演徐琨華，作為當時蔣經國政權警備總部發言人徐梅鄰上將的孫子，竟以「林宅血案真相」作為電影宣傳噱頭與片名「著實令人作嘔」。

施明德家屬遺憾表示，林義雄先生家的慘案不只是一場政治屠戮，面對這樣的慘劇，任何人都不該說出「可能不是那麼嚴重」、「也沒有那麼恐怖」，秉持著先拍再說的態度，甚至在爭議爆發後，製作單位的聲明竟持續消費林義雄先生一家，令施明德家屬不禁痛批「輕率、毫無人性」，且著實令人作嘔。

「面對這樣的人間慘劇和世間極慟，任何人都不應該展露出隨便的態度」，施明德家屬呼籲，面對歷史本身以及歷史題材創作最重要的莫過於虛心與誠懇，也盼《世紀血案》團隊「知廉恥、懂進退」。





更多風傳媒報導

