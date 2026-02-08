施明德家屬發聲！痛批《世紀血案》團隊：令人作嘔 再揭定裝服粗糙

娛樂中心／綜合報導

電影《世紀血案》爆出爭議。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

電影《世紀血案》殺青後卻爆出未獲得家屬授權，尤其記者會上演員的態度也飽受批評，針對連日來的風波，主演包括李千娜、楊小黎、簡嫚書、夏騰宏、黃河都接連發聲道歉，施明德文化基金會今（8日）也曝光施明德家屬的聲明，家屬痛批「令人作嘔」。

施明德文化基金會指出家屬的友人曾在1月底時向他們展示過一張疑似電影的定裝照，形容粗糙程度「令人啼笑皆非」，針對授權一事，施明德家屬強調沒有收到製作單位聯繫，認為即使有接洽，按照製作單位跟部分演員的態度，家屬恐怕也不會同意授權。

此外，施明德家屬表示《世紀血案》導演徐琨華是當年警備總部發言人徐梅鄰上將的後代，而當初陳文成教授因為資助施明德而遭到「約談」，不料隔日卻被發現陳屍在校園，徐梅鄰在調查未明朗前便對外宣稱是「畏罪自殺」，如今子孫卻以「林宅血案真相」作為電影的噱頭，「著實令人作嘔」。

施明德家屬認為林義雄先生一家的悲痛是無止盡的，面對這樣的悲劇，不應該展現輕率態度，質疑製作單位在事件爆發後，仍在消費林義雄一家人，呼籲面對沉重歷史應該要更加謹慎，希望團隊懂得進退。

事實上，《世紀血案》道歉時均強調合約載明「已獲得授權」，飾演施明德一角的黃河更表示曾要求拜訪其家屬，但卻遭到劇組拒絕，如今得知真相，黃河也宣布會退出所有宣傳，而《世紀血案》製作人郭木盛接受媒體訪問也吐實未詢問授權原因，表明是怕林義雄會拒絕，因此才決定拍完片後再帶作品登門拜訪，針對演員在殺青記者會上的輕浮態度，他認為是演員太年輕。

施明德家屬回應《世紀血案》爭議。（圖／翻攝自施明德文化基金會臉書）

施明德家屬回應《世紀血案》爭議。（圖／翻攝自施明德文化基金會臉書）

施明德家屬回應《世紀血案》爭議。（圖／翻攝自施明德文化基金會臉書）

