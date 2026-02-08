施明德家屬發聲！痛批《世紀血案》團隊「毫無人性、令人作嘔」

電影《世紀血案》改編自戒嚴時期的「林宅血案」，1日舉行的殺青記者會相關言論引發爭議，隨後又遭踢爆未取得林義雄先生的授權同意。施明德文化基金會今（8）日代表施明德家屬發聲，指出家屬從未收到製作單位任何聯繫，更遑論授權，並嚴正批評《世紀血案》部分演員對歷史的態度「輕率且毫無人性」，直指製作單位的宣傳方式令人作嘔。

施明德文化基金會透露，今年1月底，施明德先生家屬經由友人（非《世紀血案》相關人士）以「看笑話」的名義展示一張據稱為該片的定裝照，其粗糙程度令家屬啼笑皆非。除以此種非常間接方式得知電影中疑似有飾演施明德先生的角色外，家屬並未收到製作單位任何聯繫，更未曾授權。

施明德家屬強調，林義雄先生一家所遭遇的慘案不僅是一場政治屠戮，其承受的悲痛更是無止無盡。面對如此人間慘劇，任何人都不應抱持輕率態度，更不該說出「可能不是那麼嚴重」、「也沒有那麼恐怖」、「先拍再說」等毫無人性的言論。即使爭議爆發後，製作單位的聲明與發言仍持續消費林義雄先生一家，令家屬無法接受。

施明德家屬直言，即便製作單位當初曾主動接洽，基於其對歷史事件的發言內容與態度，家屬亦絕不可能同意授權。同時，對於部分演員疑似遭製作單位矇騙一事，家屬表達遺憾。

施明德家屬更指出，《世紀血案》導演徐琨華的背景亦成為輿論焦點，其祖父為當年台灣警備總司令部發言人徐梅鄰。施明德家屬指出，在徐梅鄰的說法中，施明德先生曾被視為十惡不赦的叛徒，甚至將資助施明德先生的陳文成教授之死，對外宣稱為「畏罪自殺」。對此，家屬質疑，徐梅鄰上將一生的歷史角色今日究竟該如何被檢視？作為其孫子的作品，卻以「林宅血案真相」作為電影宣傳噱頭與片名，實在令人作嘔。

責任編輯／蔡尚晉

