施明德珍貴史料首曝光 有助戰後台史研究國際化

今天是已故前民進黨主席施明德85週年冥誕，史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會選在今天(15日)舉辦「施明德先生專檔」 成立茶會暨合作簽署儀式。在儀式中，不只讓20年前的施明德原音重現，更首度公開施明德絕食日記等史料，希望透過保存整理這些史料，提升施明德相關研究的國際化程度，並提高國際學術界對整個戰後台灣歷史研究的視野。

施明德說：『(原音)我很不客氣地講，我不只是一個...對台灣的民主運動跟人權運動來講，不只是一個受難者，我還是一個奉獻者、貢獻者。』

史丹佛大學胡佛研究所檔案館(簡稱胡佛檔案館)與施明德文化基金會今天舉辦「施明德先生專檔」 成立茶會暨合作簽署儀式，活動一開始，便播出前民進黨主席、台灣民主運動推手施明德在2006年12月10日美麗島事件27週年當天的原聲音檔。

史丹佛大學胡佛研究所檔案館主任林孝庭指出，施明德不僅兼具革命家、政治家、作家以及學者等多重身分，更在體制外勇敢衝撞威權政治的紅線，希望以一己之力打破政治壟斷，實現台灣的民主化。過程中，施明德曾3度以政治犯身分入獄，坐牢時間前後合計近26年，因而被西方稱為「台灣的曼德拉」。



史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會15日舉辦「施明德先生專檔」 成立茶會暨合作簽署儀式，更首度公開許多珍貴史料。(陳念宜 攝)

林孝庭表示，胡佛研究所檔案館作為全世界第一座私人檔案館，也是全世界第一個以史料與文物收藏為基礎的智庫，過去百年來已收藏多位近代中國及戰後台灣重要人物的史料，包含蔣中正、蔣經國、汪精衛、雷震、田朝明等人，而施明德是近代台灣史上最具影響力的人物之一，在史丹佛大學校友、施明德女兒施笳的積極協調之下，「施明德先生專檔」終於也在胡佛檔案館正式成立，他期待未來隨著施明德相關史料的保存、整理與公開，將有助於施明德相關研究的國際化，並提高國際學術界對整個戰後台灣歷史研究的視野。



施明德遺孀、施明德文化基金會董事長施陳嘉君表示，「施明德先生專檔」內容包含照片、音檔、日記、書信，施明德絕食前夕寫給時任總統蔣經國的親筆信正本、施明德在獄中的手稿以及絕食日記等史料，且都是首次對外公開。施陳嘉君說：『(原音)在尾聲的時候，他是這樣寫的，他說3月31日，夜，9時，我把劉隊長找來，正式地把施明德絕食聲明還有給蔣經國的函交給他，然後我把房內所有可以吃的東西通通都搬到外役的房裡，然後把遺書部分還有信函以及房內所有的箱子都加上封條，把筷子折斷、把碗打破，以示今生不再進食。這一場不知如何演變也不知怎麼收場的聖戰終於要展開了，這將是我一生最重要的戰鬥之一。』



施陳嘉君相信當歷史能夠被好好保存，就是給真相買了一個保險；當知識可以被公開研究，民主就會更有抵抗力；當跨國的合作可以形成人類的公共利益，就能夠走得更遠。她期盼胡佛研究所跟施明德文化基金會的長期合作能夠促使更多國際學術界人士願意投入台灣研究，打開台灣研究的視野。(編輯：宋皖媛)



