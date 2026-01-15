施明德珍貴史料首曝光 有助戰後台史研究國際化
今天是已故前民進黨主席施明德85週年冥誕，史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會選在今天(15日)舉辦「施明德先生專檔」 成立茶會暨合作簽署儀式。在儀式中，不只讓20年前的施明德原音重現，更首度公開施明德絕食日記等史料，希望透過保存整理這些史料，提升施明德相關研究的國際化程度，並提高國際學術界對整個戰後台灣歷史研究的視野。
施明德說：『(原音)我很不客氣地講，我不只是一個...對台灣的民主運動跟人權運動來講，不只是一個受難者，我還是一個奉獻者、貢獻者。』
史丹佛大學胡佛研究所檔案館(簡稱胡佛檔案館)與施明德文化基金會今天舉辦「施明德先生專檔」 成立茶會暨合作簽署儀式，活動一開始，便播出前民進黨主席、台灣民主運動推手施明德在2006年12月10日美麗島事件27週年當天的原聲音檔。
史丹佛大學胡佛研究所檔案館主任林孝庭指出，施明德不僅兼具革命家、政治家、作家以及學者等多重身分，更在體制外勇敢衝撞威權政治的紅線，希望以一己之力打破政治壟斷，實現台灣的民主化。過程中，施明德曾3度以政治犯身分入獄，坐牢時間前後合計近26年，因而被西方稱為「台灣的曼德拉」。
史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會15日舉辦「施明德先生專檔」 成立茶會暨合作簽署儀式，更首度公開許多珍貴史料。(陳念宜 攝)
林孝庭表示，胡佛研究所檔案館作為全世界第一座私人檔案館，也是全世界第一個以史料與文物收藏為基礎的智庫，過去百年來已收藏多位近代中國及戰後台灣重要人物的史料，包含蔣中正、蔣經國、汪精衛、雷震、田朝明等人，而施明德是近代台灣史上最具影響力的人物之一，在史丹佛大學校友、施明德女兒施笳的積極協調之下，「施明德先生專檔」終於也在胡佛檔案館正式成立，他期待未來隨著施明德相關史料的保存、整理與公開，將有助於施明德相關研究的國際化，並提高國際學術界對整個戰後台灣歷史研究的視野。
史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會15日舉辦「施明德先生專檔」 成立茶會暨合作簽署儀式，更首度公開許多珍貴史料。(陳念宜 攝)
施明德遺孀、施明德文化基金會董事長施陳嘉君表示，「施明德先生專檔」內容包含照片、音檔、日記、書信，施明德絕食前夕寫給時任總統蔣經國的親筆信正本、施明德在獄中的手稿以及絕食日記等史料，且都是首次對外公開。施陳嘉君說：『(原音)在尾聲的時候，他是這樣寫的，他說3月31日，夜，9時，我把劉隊長找來，正式地把施明德絕食聲明還有給蔣經國的函交給他，然後我把房內所有可以吃的東西通通都搬到外役的房裡，然後把遺書部分還有信函以及房內所有的箱子都加上封條，把筷子折斷、把碗打破，以示今生不再進食。這一場不知如何演變也不知怎麼收場的聖戰終於要展開了，這將是我一生最重要的戰鬥之一。』
史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會15日舉辦「施明德先生專檔」 成立茶會暨合作簽署儀式，更首度公開許多珍貴史料。(陳念宜 攝)
施陳嘉君相信當歷史能夠被好好保存，就是給真相買了一個保險；當知識可以被公開研究，民主就會更有抵抗力；當跨國的合作可以形成人類的公共利益，就能夠走得更遠。她期盼胡佛研究所跟施明德文化基金會的長期合作能夠促使更多國際學術界人士願意投入台灣研究，打開台灣研究的視野。(編輯：宋皖媛)
史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會15日舉辦「施明德先生專檔」 成立茶會暨合作簽署儀式，更首度公開許多珍貴史料。(陳念宜 攝)
其他人也在看
花蓮秀林鄉19:12發生規模3.1有感地震 最大震度2級
13日晚間7時12分花蓮縣秀林鄉發生規模3.1地震，地震深度16.2公里，震央位於花蓮縣政府西南西方14.2公里，花蓮縣銅門最大震度2級。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
北宜高鐵需4千億！ 張景森批沒效益成「史詩級錯誤」
為了改善北宜交通，先前政府推動「北宜高鐵」，案件計畫已送到行政院核定中，號稱能27分鐘，就能往返台北、宜蘭，但現在卻掀起爭議，因為工程經費，卻從原本九百多億，暴增到四千多億，讓前行政院政委公開批評，這決策未來會是留名歷史的重大錯誤決定。 #北宜高鐵#4千億#張景森#史詩級錯誤東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
新任副市長姜淋煌宣誓就職 黃偉哲期許發揮所長
【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市政府今(13)日於市政會議辦理新任副市長姜淋煌宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北宜高鐵遭指「史詩級錯誤」 鐵道局強調程序完整
北宜高鐵興建計畫送行政院核定中，前政委張景森批評是公共決策失序，形同史詩級錯誤，批交通部與國發會把關失靈。交通部鐵道局今回應，遵循法定程序審慎推動，包括高鐵及直鐵方案都已針對相關技術可行性及成本效益評估，經可行性研究、綜合規畫、二階環評，自民國98年直鐵可行性研究、108年納入高鐵方案評估，經完整綜規作業，相關程序完備、效益明確。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
熊本縣木村敬知事率團拜會 台南熊本直航帶動多元合作
[Newtalk新聞] 日本熊本縣知事木村敬一行人於今（13）日蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處處長蘇恩恩、觀光旅遊局局長林國華陪同出席，此次是木村知事首度率團訪問台南，跟黃市長也是繼去年12月23日「台南—熊本」定期航線正式首航後再次相會，雙方均期盼藉由直飛航班，進一步拓展至交通、產業與觀光等多元領域。 黃偉哲表示，非常高興在去年12月共同慶祝定期航線首航後，不到一個月便能於台南迎接木村知事到訪。黃市長指出，台南與熊本的情誼由點到面深化發展，隨著定期航線開通，每週兩班往返的直航班機已成為促進台南、熊本雙邊人才流動與觀光交流的重要橋樑。 黃偉哲進一步說明，台南與熊本同樣具備深厚歷史底蘊、豐富的物產及科技發展優勢，期盼未來雙方在文化、教育、物產、觀光、產業等面向持續深化合作。黃市長也邀請更多熊本縣民利用直航航線造訪台南，感受台南的古都魅力。 木村敬知事表示，此行是第一次造訪台南，台南豐富的歷史文化，以及高科技的發展，都讓他印象深刻。木村知事也說明，直航班機大大縮短了熊本與台南間的距離，未來雙方在觀光、教育、科技產業等面向都能更深入交流。此外，今年是2016年熊本地震10週年，木村新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 22
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 269
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 1
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 79
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 3 小時前 ・ 92
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 223
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 2 小時前 ・ 12
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 4 小時前 ・ 198
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 1 小時前 ・ 99
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 4
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 12