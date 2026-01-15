施明德一句話讓他留立院當25年總召 柯建銘：這屆做完將離開了

民進黨立院黨團總召柯建銘出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館 × 施明德文化基金會今共同舉辦的「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（15日）出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會，他致詞時提到，1998年原本想選縣市長，他詢問時任民進黨主席施明德，對方要他留在國會，致力於台灣獨立，這一留就做了25年總召，「但這屆做完了，我也即將離開立法院。」

柯建銘指出，兩年前，施明德走了，他選擇在生日來離開，所以他沒有忌日，今天我們在這裡為他慶生。施明德終其一生不改其志，充滿傳奇、精彩，而且我們都知道，他最有名的是先知、也是實踐者。

廣告 廣告

柯建銘表示，施明德最有名的是「四不」，不背叛理想、不背叛價值、不背叛原則、不背叛台灣，施主席是他真正的老大。沒有錯，施明德出獄時，第一副全口假牙是他做的，「這是我一生的榮幸。」

柯建銘提到，他與前立法院長蘇嘉全都因國會全面改選進入立法院，還有今天也出席的立法院長韓國瑜，他們這一生有這機會跟著施明德學習成長，這是莫大榮幸，尤其施也是影響他一輩子最深遠的人。

柯說，他這裡講一個小故事，1998年時，他本來想要選縣市長，他問施主席，對方跟他講一句話，「留在國會拚國旗」，這是施明德原話，留在國會，致力於台灣獨立，這一留，就是25年，他做了25年總召，「但這屆做完了，我也即將離開立法院」，還是在這裡說一句話，Nori，生日快樂。

會後，柯建銘要準備離開時，面對媒體追問，剛提到要離開立法院？柯建銘笑回，「這屆完畢啦，哈哈」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

白營點名放行TPASS等新興預算 民進黨團：敢不敢說你不要什麼？

民進黨2026能翻轉5縣市？徐國勇：搞不好會比這更好

民進黨立院黨團總召柯建銘出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館 × 施明德文化基金會今共同舉辦的「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式。 圖：張良一/攝