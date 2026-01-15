施明德85歲冥誕 管中閔出席嘆「難得一幕」：只有他能做到

前民進黨主席施明德於2024年過世，今（15）日是他85歲冥誕，前台大校長管中閔稍早在臉書分享，自己前往紀念活動的照片，並表示在台灣似乎只有施主席相關的活動才能將藍綠朋友都聚在一起。此外，他也PO出跟施明德妻子陳嘉君及女兒的照片。

管中閔表示，今天是施明德主席85歲冥誕，也是施明德基金會與史丹佛大學（Stanford）的胡佛研究所檔案館簽約建立「施明德專檔」的日子。在臺灣，似乎只有與施主席相關的活動才能將藍綠朋友都聚在一起，今天當然也不例外；自己相信施主席也樂見這個場景。

文章曝光後，馬上有大量網友按讚，紛紛留言「德不孤，必有鄰！這真的是現在世界欠缺的」、「管爺真是有情有義，真性情中人」、「典範在夙昔」、「他發起的紅衫軍運動風起雲湧，亂臣賊子懼，也讓所有參與者迄今猶津津樂道」。

施明德在2024年1月15日因肝癌復發病逝，享壽83歲。為1979年美麗島事件總指揮，且累計坐牢時間近26年。2006年又發起「紅衫軍」運動，對時任總統的陳水扁發起抗議。施明德過世時，管中閔就曾在臉書寫下，「沈痛悼念 真正的勇士，施明德主席，男兒到死心如鐵」發文悼念，去年也曾出席施明德語錄《我只帶來信心》新書發表會。

