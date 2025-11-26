施暴台鐵員工 立委提案增刑責

即時中心／顏一軒報導最新消息！藝人黃子佼因收藏2259部未成年性影片，北院去（2024）年12月3日一審宣判8個月有期徒刑， 併科罰金10萬，黃的委任律師昨（24）日聲稱與全數被害人達成和解，高院今（25）日二審宣判，撤銷原判決，判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，而且須接受3場法治教育課、義務勞務180小時，全案可上訴至第3審。回顧黃子佼涉入的#Metoo風暴，他先是於去（2023）年涉嫌以拍攝大尺度藝術照為由，對被害女子性侵、強制猥褻，惟交由檢方偵辦後因認罪證不足，因此給予不起訴處分；不過，檢警在偵辦期間發現，黃加入網路偷拍論壇「創意私房」的會員，並在該平台上購買成人影片存放於個人硬碟中，其中7部片子的女主角甚至未成年。被害人透過律師所發出的聲明稿。（圖／民視新聞）由於黃子佼在偵辦期間內坦承犯行，也自願拋棄存有少女私密影像的隨身硬碟，因此北檢在今年4月3日依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》處分緩起訴，期間2年，命他支付國庫120萬，並於緩起訴確定後3個月內，寫下一份字數不少於1200字的悔過書，能用電腦繕打，完成後親自簽名交付北檢，但相關處分引發輿論批評。北檢依職權向高檢署聲請再議後，認定緩起訴處分確有「偵查還不完備」的狀況，所以發回北檢續查，訊後依法將黃子佼起訴，並移審北院，但爾後黃的態度卻180度大轉變，針對檢方指控通通不認罪；律師主張檢方起訴的《兒少性剝削》新法實施前，適用法條有疑慮，而檢方也無法認定7部影片就是黃男當初下載的檔案。針對判決理由，北院透過新聞稿說明，黃子佼自2014年起，，註冊成為「創意私房」會員後，陸續購買創意私房販售之兒童或少年之性影像，以電腦主機下載如判決書附表一編號1至35所示之兒童及少年之性影像，基於持有兒童及少年性影像之犯意；自2023年2月17日起，仍繼續無故以本案扣案硬碟儲存如前揭性影像而持有之。北院指出，黃姓被告上述犯行，觸犯去年2月17日修正施行之《兒童及少年性剝削防制條例》第39條第1項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪。院方合議庭說明，審酌被告係因一己私慾，加入創意私房論壇成為會員，並自該論壇購買如前揭兒童及少年之性影像而持有之數量達2,259個，該等性影像客體之兒童及少年人數共35人，數量非微，自提高兒童及少年成為性剝削對象之危險性，又被告係五專畢業，目前待業中，案發時在演藝圈工作，經濟狀況小康，又其未曾因犯罪經法院判處罪刑。北院提到，黃子佼案發後於偵查中坦承犯行，本院歷次準備程序及審理中均否認犯行，迄未與被害人、告訴人等成立調解，併酌以檢察官、辯護人對於被告刑度之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以新台幣1000元折算壹日。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110原文出處：快新聞／黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 與被害人全和解 更多民視新聞報導中國再來亂！國軍偵獲16機艦、1空飄氣球擾台賴清德挺日本觀光「又遭惡意扭曲」 卓榮泰親上火線闢謠通勤族有福了！TPASS 2.0「加碼回饋」12月上路 優惠方案全曝光

民視影音 ・ 1 天前