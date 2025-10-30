施杜德教導老年人尿失禁主題 (圖)

其他人也在看
瑞士長照教育外籍生多 (圖)
瑞士長照課程人數約20人，教師盡量關注到學生的個別需求。本地生較少，外籍生多，這是瑞士長照教育的現實。中央社 ・ 10 小時前
瑞士長照技職教育 強化青少年社會連結與責任
（中央社記者郭芳君蘇黎世30日專電）隨著人口老化與長照需求增加，瑞士長期透過技職教育培育青少年成為長照核心人力，強化同理心與社會責任。資深長照員與專業教師施杜德表示，應讓學生理解照護工作不只是技術性的服務，更是一種需與社會緊密連結的職業選擇。中央社 ・ 10 小時前
