施杜德教導老年人尿失禁主題 (圖)

總統府「國家氣候變遷對策委員會」顧問簡又新今天(30日)應邀至委員會進行專題演講，再拋出「重啟核能」議題。總統府發言人郭雅慧在會後記者會上表示，對於核電立場，賴清德總統堅持「2必須、3原則」；台電董事長曾文生則表示，台電正在洽詢核電廠原廠與國外專家，以進行後續自我安檢。 總統府「國家氣候變遷對策委員會」30日下午召開第五次會議，委員會顧問簡又新在會中再拋出「重啟核能」，指台灣應重新思考核能政策，否則恐難達到2030年減碳目標，且「有充足的電力才有AI算力」。 對此，總統府發言人郭雅慧晚間在會後記者會上表示，賴清德總統在會中未對簡又新的發言多做評論，成立「國家氣候變遷對策委員會」這個平台就是希望讓委員、顧問在會中表達多元意見，進而凝聚更多社會共識，總統一直都很尊重各界學者專家與民間團體代表對於能源議題各有立場。 郭雅慧強調，總統對於核能的態度一如既往，堅持「2必須、3原則」，也就是核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，台電必須依照核安會所訂辦法進行自主安全檢查；而「3原則」則是核安無虞、核廢有解、社會有共識，政府未來仍會持續推動能源轉型，讓台灣的發展更安全、更永續。 台電董事長曾文生進一步

中央廣播電台 ・ 11 小時前