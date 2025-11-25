施柏宇拍戲請假被目擊「街上約會新歡」 拖累進度遭劇組人員封殺

施柏宇請假養傷卻被發現是與女友約會。（圖／翻攝臉書／施柏宇）

憑藉《想見你》走紅的男星施柏宇，近年積極布局海外市場，除主演電影外，近期更與韓國藝人車太鉉合作出演台韓合製影集《YourPersonal Taxi》，演藝事業聲勢高漲。然而，據《鏡週刊》報導，他日前拍攝一部台劇時卻爆出爭議，被指控他向劇組請假「養傷」，實則與女友約會，引發劇組不滿，質疑其敬業態度。

該奇幻台劇以歷史背景為主軸，投入高額預算打造場景，劇情中包含不少高強度動作戲，施柏宇也有多場搏鬥戲份。據悉，他在拍攝期間因場地通風不良，曾經當場昏倒，經救護車送醫後並無大礙。事後他向劇組請假，表示需要數日休養，劇組雖只剩他一個鏡頭未完成，但仍選擇體諒他的身體狀況，調整拍攝進度。

廣告 廣告

然而，就在他送醫後短短兩天，有劇組人員直擊施柏宇現身街頭，精神奕奕地與一名女性約會，完全不像仍在養傷。該名工作人員將此情形回報劇組後，引發內部強烈不滿，有人直言他「拖累整組拍攝進度」，更有工作人員批評他是「被慣壞的公子哥」，表明未來不願再與他合作。

李沐跟施柏宇2個月戀情告吹。（圖／翻攝臉書／李沐）

除了工作態度受質疑，施柏宇的感情生活也再度成為焦點。他在拍攝這部戲前曾與女星李沐傳出緋聞，然而戀情僅維持兩個月即宣告結束。據悉，兩人分手原因為李沐態度反覆，令施柏宇備感受傷。如今他迅速展開新戀情，卻因與新歡約會被拍，意外讓他再度捲入形象風波。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

與安迪沃荷、瑪丹娜、小島秀夫合作！邪典影壇傳奇基爾逝世 享壽81歲

得金鐘也救不了！方念華《看板人物》將收攤 工作態度龜毛被挖

黃子佼稱與受害人全和解！ 吹哨者駁斥：不包含「這些女性」