施柏宇揭韓國片場奇景 車太鉉「0架子」嚇到不知如何打招呼
文化內容策進院（文策院）、日本極東電視台（Kyokuto Television）與三立集團成立國際內容創作公司「集集創造娛樂」。此跨國合作平台旨在匯集三方資源與能量，將台灣故事推向亞洲乃至全球市場。文化部長李遠指出，過往影視工作者難以找到政策部門溝通產業困境或爭取支持的管道，「集集創造娛樂」的成立則讓業者能找到投資和政策溝通的管道。
施柏宇揭台韓拍片趣聞 定妝巴士成奇景
施柏宇結束高雄電影節的行程後，就飛往韓國加入由韓國影帝車太鉉主演的劇集《Your Personal Taxi》拍攝，此為「集集創造娛樂」實際進入製作階段的首作。
施柏宇分享台韓影視文化與執行層面的差異，他提到在韓國導演喊：「CUE」時，即表示「ACTION」開始拍攝。此外，劇組現場有一台巨大的巴士，內部改裝成專業定妝車，擁有化妝桌及完備的服裝收納空間，是他過往在台灣所未曾見過的「奇景」。
談及與車太鉉的互動時，施柏宇表示，車太鉉以極度自然、彷彿一般工作人員的姿態走進來，毫無明星架子，很快融入劇組。演員親切且專業的工作表現，一改施柏宇過往對韓國「長幼有別」的文化印象。讓施柏宇當下不知道該不該停下化妝跟車太鉉打招呼。
雙劇集計畫曝光 打造世界共感IP
「集集創造娛樂」同時宣布了多項實際執行項目，展現深耕亞洲市場的決心。旗艦首作《即興生活》將由金獎編劇杜政哲執導，並與製作人劉品言聯手推出。該劇以台灣為故事核心，並延伸至首爾篇與東京篇，目標是推動亞洲多版本同步開發，打造「從台灣故事走向世界共感」的IP。
此外，集集創造娛樂也與韓國「CJ ENM 的內容戰略部門 O’PEN」攜手開發浪漫愛情影集《想嫁給乖乖小奶狗，但實在太難了！》，以及曾製作《暴風圈》《颱風商社》的韓國娛樂製作公司Imaginus合作，攜手舉辦的「BLOOM：台韓浪漫劇集開發工作坊」正在徵件中。此計畫旨在邀集兩國編劇、導演及製作人共同創作，從開發階段即導入跨國協作機制，持續培育能跨越語言與文化界線的創作人才，探索亞洲觀眾共享的情感語言。
