施柏宇是公子哥？傳「拍戲休養請假」 卻遭目擊約會

演員施柏宇近期陷入工作與私生活爭議風波，引發公眾關注。據報導，他在拍攝一部奇幻風格台劇期間因動作戲導致暈倒送醫而請假，聲稱需要休養，但卻被工作人員目擊與女友在街上約會，且氣色極佳，因而被劇組冠上「公子哥」封號。此事件引發外界質疑其專業態度，然而事發的確切劇組與詳情尚未明朗，經紀人也未對此事做出回應。

施柏宇被冠上「公子哥」的封號。（圖／雄影提供）

施柏宇因參演《想見你》一劇而人氣攀升，曾與許光漢、柯佳嬿合作，在演藝圈嶄露頭角。今年6月，他出席台劇發布會宣傳新作《同棲散策》，在劇中飾演與林奕嵐一見鍾情但面臨諸多感情問題的角色。施柏宇在活動中表示，在拍攝過程中才發現職業不同、價值觀不一樣以及家庭背景等因素都會讓彼此產生很多摩擦。

根據周刊報導，施柏宇在今年上半年拍攝一部奇幻風格台劇時，因為場地不通風而在一場動作戲中拍到暈倒，緊急送醫並向劇組告假。當作品進行到最後階段，雖然團隊持續關心他的狀況，但現實是成品無法完成，只能改用其他方式代替。

施柏宇經紀人截稿前尚未對此爭議回應。（圖／翻攝施柏宇IG）

然而，令人意外的是，施柏宇聲稱自己持續養傷，但兩天後卻被工作人員在路上目擊與女友約會，且氣色極好，讓人不禁質疑他是否真的在養傷。此事被劇組得知後，他因此被冠上「公子哥」的封號，形象受損。值得注意的是，施柏宇今年才剛開始拍攝另一部奇幻題材影集《微醺大飯店》，外界不禁猜測事件究竟發生在哪一部作品中。經紀人尚未對此事給出回應，事件是否有所誤會仍有待釐清。

