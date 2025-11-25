施柏宇被爆拍戲消失⋯被抓包跟女友約會 劇組代經紀人回應

施柏宇25日被爆出，拍戲時卻爆出拍戲拍到一半消失，還以養傷的理由請假，結果被撞見跟女友去約會。對此經紀人統一透過劇組回應，「施柏宇先生自籌備開始認真專業，也爲角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。」

施柏宇。（圖／翻攝自臉書）

《微醺大飯店》發文表示，近日部分媒體提及本劇演員施柏宇先生「影響拍攝進度」等不實報導內容，製作人與導演表示，施柏宇先生自籌備開始認真專業，也爲角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。感謝大家對本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面！