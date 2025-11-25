施柏宇被爆料拍戲「請病假去約會」 劇組急聲澄清：態度良好
男演員施柏宇以電視劇《想見你》走紅，成為近年戲劇圈炙手可熱的新星，日前才剛殺青奇幻影集，卻遭爆料拍戲期間請病假被抓包去約會，延誤拍攝。不過《微醺大飯店1980s》劇組對此發聲澄清，施柏宇影響拍攝進度屬不實報導，更力挺施柏宇誇他「態度良好」，並表示作品很快與大家見面。
據《鏡週刊》報導，施柏宇拍攝台劇《微醺大飯店1980s》時，向劇組請假養傷，實則和女友約會，造成劇組人員不滿，質疑其工作態度，甚至形容他是「被慣壞的公子哥」，未來不想再與他合作。
不過劇組很快發聲駁斥，據《中國時報》報導，劇組表示，「近日部分媒體提及本劇演員施柏宇先生，影響拍攝進度等不實報導內容，製作人與導演表示，施柏宇先生自籌備開始認真專業，也為角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。感謝大家對本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面。」
施柏宇除了工作態度受質疑，感情生活也相當受到關注，他拍攝台劇《微醺大飯店1980s》前曾與新生代女演員李沐傳出緋聞，但戀情疑似僅維持2個月即結束；據悉，兩人分手原因與女方態度反覆有關，施柏宇很受傷。但令網友意外的是，施柏宇迅速發展新戀情，卻因為私事捲入工作不敬業的風波。
