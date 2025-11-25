施柏宇被酸「公子哥」！爆請假約會拖累拍攝進度 劇組挺身回應

【緯來新聞網】施柏宇今年接拍新戲《微醺大飯店1980s》，卻被爆料藉由昏倒休養跑去約會女友，還被工作人員目擊，更被酸是「被慣壞的公子哥」，不過劇組今（25日）下午回應此事，替他背書：「施柏宇先生自籌備開始認真專業，目前依照進度配合後期製作，態度良好。」

施柏宇被爆是「慣壞的公子哥」。（圖／翻攝 微醺大飯店1980s IG）

據《鏡週刊》報導，施柏宇新戲有不少動作戲，因在通風不佳的環境拍到一半昏倒，被緊急叫救護車送去醫院，後來他向劇組請假休養，劇組也只能先拍攝其他的，當詢問復工作時間，但得到的答案都是「還在休養」。



結果，施柏宇休養2天後，有工作人員在街上撞見他和新女友在約會，看起來狀態很好，消息傳回劇組，因拖延了劇組進度，被罵是「被慣壞的公子哥」，揚言不再與他合作。



《微醺大飯店1980s》回應此風波：「近日部分媒體提及本劇演員施柏宇先生『影響拍攝進度』等不實報導內容，製作人與導演表示，施柏宇先生自籌備開始認真專業，也為角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。感謝大家對本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面！」

