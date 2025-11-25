施柏宇請病假卻約會？被批「慣壞的公子哥」劇組澄清他態度良好

施柏宇拍攝《微醺大飯店1980s》爆出請病假卻約會女友。（一念電影提供）

施柏宇以《想見你》熱潮打開知名度，這幾年影視兩棲發展，日前才剛殺青奇幻影集，不過被爆出請病假卻被抓包約會女友，延誤劇情拍攝被說「慣壞的公子哥」。對此，《微醺大飯店1980s》劇組回應澄清、力挺施柏宇，「近日部分媒體提及本劇演員施柏宇先生，影響拍攝進度等不實報導內容，製作人與導演表示，施柏宇先生自籌備開始認真專業，也為角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製製作，態度良好。感謝大家對本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面。」

廣告 廣告

根據《鏡週刊》報導，施柏宇劇中有激烈的動作戲，在拍攝時由於場地不通風，拍一半他當場暈倒送醫，他向劇組告假休養，但被抓包約會女友，讓劇組工作人員傻眼，此事也被傳出。該劇今年5月舉行開鏡儀式，本劇背景設定為1980年代的港都，由李國毅、邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」，聯手打造五星飯店。

影集《微醺大飯店1980s》高雄開鏡，左起演員施柏宇、邵雨薇、李國毅。（一念電影提供）

開鏡時，施柏宇曾透露為戲特別蓄鬍和曬黑，新造型一度讓眾人認不出，他笑說：「我飾演的角色本來在跑船，後來才進到飯店工作，原本單獨拍都還好，和他們站一起才發現色差好明顯。」並且他搭高雄捷運竟被問路，儼然已融入當地生活。

更多中時新聞網報導

曾愁悶失落亡母不入夢

李安被妻虧「憤世嫉俗的老頭」

睡覺流口水 中醫警告脾胃肝腎在求救