施柏宇遭爆稱病卻與女友約會！劇組回應澄清 他認真態度良好

演員施柏宇今（25）日他被爆出工作太不佳，甚至向劇組請病假卻被目擊與女友約會，被工作人員怒批：「被慣壞的公子哥。」對此，《微醺大飯店》劇組在社群上回應，並澄清施柏宇並無影響拍攝進度。

根據《鏡週刊》報導，施柏宇在拍攝台劇期間，因有激烈的動作戲，加上環境不通風，導致有次拍攝時不慎暈倒，劇組緊急叫救護車將他送醫，所幸並無大礙，之後他便向劇組告假幾天休養，時隔兩天卻被目擊他與女友約會，且精神狀態看起來相當不錯，因此認為他拖延劇組進度，甚至大量人力為他修改鏡頭。

針對爆料，稍早《微醺大飯店》劇組也做出回應，「製作人與導演表示，施柏宇先生自籌備開始認真專業，也為角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。感謝大家對本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面！」





