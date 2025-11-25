施柏宇遭爆請假約會新女友！劇組出面護航 曝「真實工作態度」

施柏宇今（25）日遭爆料在請假休養期間約會女友。（圖／翻攝自施柏宇IG）





男星施柏宇因出演台劇《想見你》「莫俊傑」一角人氣迅速攀升，近期更跨國與韓星車太鉉合作，豈料，今（25日）他遭週刊爆料在上半年拍攝奇幻台劇《微醺大飯店：1980s》時因暈倒請假養傷，但卻被工作人員抓包與新女友約會，痛批他是「被慣壞的公子哥」，對此，劇組稍早也出面回應了。

根據《鏡週刊》報導，施柏宇日前因在該劇有激烈動作戲，加上場地不通風，拍攝過程中突然暈倒，所幸緊急送醫後並無大礙，他也向 劇組告假幾天休養，沒想到，送醫後兩天他卻被工作人員目擊與新女友約會，絲毫看不出是在養傷，還因此拖延了劇組進度，讓劇組人員直言不會再與他合作。

對此，劇組稍早發布聲明表示，針對施柏宇影響拍攝進度等為不實報導內容，該劇製作人、導演也強調，施柏宇自籌備開始就認真且專業，為了角色做了許多嘗試和準備，「目前依照進度配合後期製作，態度良好。感謝大家對於本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面」。經紀人也表示：「我們統一由劇組回應。」



