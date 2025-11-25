施柏宇遭爆請病假去陪女友！延誤劇組拍攝進度 被批：被慣壞的公子哥

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

演員施柏宇憑藉電視劇《想見你》爆紅，之後更是戲約不斷。不過今（25）日他卻被爆出工作太不佳，甚至向劇組請病假卻被目擊與女友約會，因此被工作人員怒批：「被慣壞的公子哥。」

施柏宇憑藉電視劇《想見你》爆紅。（圖／翻攝自施柏宇IG）

根據《鏡週刊》報導，施柏宇上半年拍攝了一部奇幻風格的台劇，劇組不只重金打造場景，更邀來許多明星演員出演。據悉，施柏宇在片中常有激烈的動作戲，加上環境不通風，導致有次拍攝時施柏宇不慎暈倒，劇組也緊急叫救護車將他送醫，所幸他並無大礙，之後他便向劇組告假幾天休養。

由於該劇最後只差施柏宇一顆鏡頭就可告一段落，但為體諒他身體狀況，便改拍其他鏡頭代替，不過沒想到送醫後的兩天，就有工作人員目擊他與女友約會，且精神狀態看起來相當不錯，因此認為他拖延劇組進度，甚至大量人力為他修改鏡頭，讓一位工作人員忍不住直言，他是「被慣壞的公子哥。」針對以上爆料，施柏宇目前未作出回應。





