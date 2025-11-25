施柏宇遭爆請病假約會新女友 劇組出面了！發聲還原「影響拍攝進度」真相

施柏宇遭爆請病假卻去約會。董孟航攝

施柏宇遭爆拍戲期間聲稱請病假，結果被工作人員抓包其實是與女友在大街上約會，被認為工作態度不佳。《微醺大飯店》劇組在社群限時動態上發聲明澄清，形容施柏宇「態度良好」。

聲明表示：「近日部分媒體提及本劇演員施柏宇先生『影響拍攝進度』等不實報導內容，製作人與導演表示，施柏宇先生自籌備開始認真專業，也為角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。感謝大家對本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面！」

施柏宇（左起）、邵雨薇、李國毅參與影集《微醺大飯店1980s》的高雄開鏡。一念電影提供

拍攝時暈倒緊急送醫！養病卻被目擊出門約會

29歲的施柏宇曾因演出《想見你》受矚目，近期還宣布要和韓星車太鉉合作台韓合製影集。但根據《鏡週刊》報導指出，施柏宇上半年拍攝一部大製作台劇，有許多動作戲挑戰，因拍攝時場地不通風，他一度暈倒，劇組緊急叫救護車將他送急診治療。事後他向劇組告假，表示要幾天時間休息復原身體。

劇組也不時關心施柏宇身體狀況，且只差他最後一個鏡頭就能告一段落，但他都表示仍需休養，最終只好改拍其他鏡頭代替。但其實送醫後兩天，施柏宇就被工作人員目擊與女友約會，指出他精神狀況都看起來很好，回報之後也讓劇組很生氣，表明不願再與他合作。但如今《微醺大飯店》劇組跳出來澄清爆料，還稱讚施柏宇敬業。



