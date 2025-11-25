施柏宇遭疑無縫接軌！昔爆秘戀李沐「沒認愛就分手」情斷原因曝光

娛樂中心／綜合報導

29歲男星施柏宇自模特兒發跡，2019年憑藉《想見你》「莫俊傑」一角人氣水漲船高，近期還跨海和韓星車太鉉合作影集，星途可期。個人生活部分，施柏宇此前曾被爆料熱戀女星李沐，但女方忽冷忽熱的態度讓他頗受傷，這段戀情也因此無疾而終。

施柏宇遭週刊爆料和李沐（左）沒認愛就分手。（圖／翻攝自施柏宇、李沐IG）

根據《鏡週刊》報導，施柏宇和程予希合作《夏日最後的祕密》熟識，男方後來透過程予希牽線與李沐結緣，兩人一度打得火熱，幾乎天天約會，不過雙方始終未正面承認或否認戀情。而施柏宇今（25）日又遭週刊爆料拍戲拍到一半搞消失，假藉養傷跑去和女友約會，引發工作人員不滿。除了工作態度受到外界討論，施柏宇也被懷疑無縫接軌。

針對施柏宇被爆料工作態度不佳爭議，《微醺大飯店》劇組則透過IG回應，「近日部分媒體提及本劇演員施柏宇先生『影響拍攝進度』等不實報導內容，製作人與導演表示，施柏宇先生自籌備開始認真專業，也為角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。感謝大家對本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面！」正面否認週刊爆料。

