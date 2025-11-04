施柏宇驚見韓國片場奇景

文策院、日本極東電視台與三立集團，4日於TCCF大會上正式宣布成立「集集創造娛樂」，董事長蔡秋安表示，未來將以臺灣整體影視產業的「全球化市場拓展」為目標，從產業源頭的人才、開發、創作在開案時就與國際上戰略夥伴共同合作，創造直接面對全球市場的內容IP。

施柏宇也驚喜現身，他日前參加完高雄電影節後，馬上飛往韓國，加入由車太鉉主演的《Your Personal Taxi》劇組拍攝，該劇也是此次集集創造娛樂實際進入製作階段首作。被問到台韓影視的差別與趣聞時，他表示在文化和執行層面上，透過合作能了解到一些差異，例如導演喊：「CUE」時，就表示「ACTION」；到了現場看到一台巨大的巴士，內部改裝成定妝車，有化妝桌、收納各種衣服的空間，也是在台灣所看不到的奇景。

談及和車太鉉的互動，他表示，當時正在錄影拍攝，車太鉉很自然地走進來，彷彿一般工作人員沒有架子，很自然融入劇組，看到他親切及工作表現，一改過往對韓國長幼有序文化印象，也看見他們的專業。

「集集創造娛樂」也宣布實際執行項目，由金獎編劇杜政哲執導，與製作人劉品言聯手推出《即興生活》，將以臺灣為故事核心，延伸至首爾篇與東京篇，打造「從臺灣故事走向世界共感」的《即興生活》IP。此外，也與韓國「CJ ENM的內容戰略部門O’PEN」攜手開發浪漫愛情影集《想嫁給乖乖小奶狗，但實在太難了！》，展現亞洲劇本共創新典範。