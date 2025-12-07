施琅將軍回鑾 國姓爺今接駕

台南福德爺廟主委張天建（左二）與施姓宗親會理事長施朝桂（左三）陪同伯公仔和施琅大將軍神尊赴大陸廈門參加重光盛宴。 （記者陳俊文翻攝）

記者陳俊文∕台南報導

施姓大宗祠及油行尾福德爺廟近日組成五十人的觀禮團，陪同施琅大將軍和福德老爺前往廈門臨濮堂淨蓮寺「將軍祠」參加施琅將軍重光盛宴，八日晚間將返台，廟方將出動勞斯萊斯「幻影」轎車前導，在南區體育路體育局前由福德爺廟交陪境十頂神轎恭迎兩神回鑾安座，據悉，延平郡王祠內開山王廟所祀鄭成功神尊，也將前往接駕。

「靖海侯」施琅於一六八三年攻台消滅鄭氏王朝，台灣臨濮堂施姓大宗祠供奉有施琅父子祿位，而城隍街油行尾福德爺廟則是全台最早供奉施琅的廟宇；日前施姓宗親會理事長施朝桂、油行尾福德爺廟主委張天建共同前往大陸參加重光活動。

城隍街油行尾福德爺廟為何會有施琅將軍？據說是民國七十五年該廟廟公連兩個月都夢到施琅告之，福德爺廟的土地公是施琅自大陸帶來的，希望也能在該廟享有萬年香火，於是廟方才幫施將軍雕塑金身，在當時是全台唯一的施琅金身，而施將軍也每週固定時間降駕處理公事。

台灣福德爺廟施琅大將軍（前）與大陸廈門淨蓮寺將軍祠施琅將軍(後)同桌而坐，這樣的畫面十分難得。 （記者陳俊文翻攝）

施琅是福建晉江人，又為何廈門建有將軍祠？張天建表示，傳說廈門淨蓮寺所處的將軍祠，因康熙年間施琅將軍的祠堂興建而得名，這裡曾建有施琅及其子施世驃等將領的祠堂與牌坊。

張天建表示，淨蓮寺地藏殿龍側供奉的施琅大將軍分靈自台南油行尾福德爺廟，此次乃因寺施琅重新粉光安座舉辦慶祝活動，邀請祖廟和施姓宗祠前往作客。

施朝桂和張天建一行將福德爺廟的伯公和施琅安置於神桌上，讓眾神敘舊，穿著明朝戎服的台灣施琅和著清朝武服的大陸施琅同坐一桌，有人說：施琅從明降清，一前一後，頗符合史實。

福德爺廟伯公仔和施琅大將軍預定今（八）日晚返台，廟方將出動十三輛重型機車、三輛勞斯萊斯「幻影」轎車前導，在南區體育路體育局前由福德爺廟交陪境十頂神轎恭迎兩神回鑾安座，接駕隊伍中最特別的是延平郡王祠鄭成功，當年鄭成功滅了施琅父兄家族，才導致施琅降清，也埋下後來施琅率兵攻台消滅鄭氏王朝的導火線。

不過，這些歷史恩怨，在三百四十二年後的今天，已經由現代人代為化解，雙方一笑泯恩仇，今晚鄭成功親迎施琅的畫面，更是頗耐人尋味。