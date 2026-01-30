施紀賢訪華：英國與中國各取了什麼所需？
英國首相施紀賢爵士（Sir Keir Starmer）本週訪華，是兩國試圖終結近年關係陷入「冰河期」的最明確信號。
兩國領導人皆面臨國內經濟壓力，並尋求新的貿易與投資機遇。
對施紀賢而言，作為自2018年文翠珊（Theresa May；特蕾莎·梅）以來首位訪華的英國首相，此行旨在突顯英資企業在金融、製藥、醫療保健、潔淨能源與汽車製造等領域的實力。
與此同時，中國國家主席習近平希望借此展示，在美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump；川普）持續擾動全球貿易體系之際，中國仍可成為西方經濟體的可靠夥伴。
儘管雙方未達成任何全面性的自由貿易協議，但這次訪問象徵著英中經濟關係謹慎而實質的重啟。
簽證、服務業、醫療、綠色科技與金融方面的協議，加上恢復對話，或將為英企增加進入中國市場的機會，也為中國在英投資鋪路。
中英雙方達成了哪些協議？
最受矚目的商業宣布來自英國製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca）。該公司承諾未來四年在中國投資150億美元（109億英鎊；1043億元人民幣；4717億元新台幣），擴大研發與藥品生產規模——這是其迄今在中國最大單筆投資。
在能源領域，英國的章魚能源（Octopus Energy）將首次進入中國市場，與中資企業碧澄能源（PCG Power）合作開發電力交易數位平台。
該項目旨在提升電力系統效率，並支持中國推動可再生能源的使用。
對在英國快速成長的章魚能源而言，這項合作可讓其進入中國這個規模龐大且持續增長的能源市場，在清潔能源與數位電力交易需求升溫之際抓住新機會。
該公司行政總裁傑克遜（Greg Jackson）隨英國商界代表團成員訪華時指出，中國的規模與創新令太陽能、風能與電池產品成本降低。
「如今英國在利用這些產品降低電力成本方面，擁有巨大的成功機會。」
此外，中國同意將蘇格蘭威士忌關稅減半。英國政府稱，這項協議或能在未來五年為英國經濟帶來2.5億英鎊（3.4億美元；23.92億元人民幣；181.18億元新台幣）。
施紀賢稱：「我們的威士忌酒廠是蘇格蘭的瑰寶。」他形容這是英國「務實、冷靜的國際參與能為國內帶來實際利益的證明」。
蘇格蘭威士忌是英國酒類行業的重要出口產品，年出口額逾50億英鎊，近年來中國更是其增長最快的市場之一。
業界團體普遍歡迎降稅，稱此舉將有助蘇格蘭釀酒商在競爭激烈、由美國、歐洲與日本企業同樣角逐的市場中脫穎而出。
此次行程的另一成果是英國公民可享最多30天的中國免簽旅遊與商務停留，使英國與法國、德國、澳洲、日本等約50個國家看齊。
雙方亦同意在打擊人口偷渡網絡方面加強合作，這是施紀賢政府的施政重點之一。
中國得到了甚麼？
對北京而言，與英國——一個主要歐洲經濟體且美國的親密盟友——重啟關係，向外界發出訊號：儘管美中貿易緊張持續，中國仍是西方可信賴的合作夥伴。
在經濟層面，此次重啟有助中國高端產品如電動車、太陽能板與潔淨能源設備的出口，同時也為中國在英國服務業、金融與綠色科技領域創造新的投資機會。
中國官媒將此次訪問形容為把「中英合作的潛力轉化為造福兩國人民和世界的實際成果」的一步。
英國企業亦強調擴大合作為雙方帶來的益處。
章魚能源國際事務總監費茨傑羅（Chris Fitzgerald）在中國接受BBC訪問時表示：「首相八年來首次訪華，是一個重要時刻，顯示英中經濟關係的重要性。」
「這類合作能為英國用戶帶來可負擔、安全、潔淨的能源⋯⋯同時我們也能將自身的技術與專業帶給中國用戶。」
中英經貿關係尚有哪些挑戰？
外國企業長期抱怨中國的營商環境，指出繁瑣的行政程序、複雜的監管，以及透明度不足等問題。
這些因素會讓投資決策變得更具挑戰，並為企業帶來不確定性。
費茨傑羅表示：「任何市場都有其挑戰，我們必須保持清醒，並尋求專家建議。」
他說，公司與中國官員的溝通良好，對方歡迎其進入市場；公司也謹慎挑選合作夥伴，「因此我們對全球最大可再生能源市場帶來的巨大機遇感到興奮」。
施紀賢領導的工黨政府至今在推動其承諾的經濟增長方面進展有限，使這次訪華成為一場高風險測試。
儘管面臨國內審視，與全球第二大經濟體改善關係仍是英國首相的優先目標。
然而，此舉需要在外交上進行微妙的平衡。
美國總統特朗普近日警告，加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）訪華期間達成系列協議，可能面臨美國徵收100%關稅。他亦警告英國不要與北京深化商務關係。
施紀賢則堅稱，英國無須在華盛頓與北京之間「選邊站」，並將此次關係重置定位為一種務實方法：在管理地緣政治風險的同時，支持國內經濟增長。
施紀賢在北京出席中英商務論壇時表示，他與習近平的會晤「非常溫暖」，並強調免簽與威士忌關稅協議的重要性。
他稱，這些措施為英國企業提供「非常重要的准入」，也是英中關係發展的象徵，「這就是建立互信和尊重的重要方式」。
施紀賢的訪問正值多國領袖密集訪華，包括法國、加拿大與芬蘭等國，他們都希望在愈加難以預測的美國面前建立「對沖」。
在華府採取強硬關稅政策，甚至就格陵蘭問題作出威脅的背景下，這些中等強國正尋求多元化貿易與投資夥伴，並開拓新市場。
同時，這些國家也將密切關注英國、加拿大、法國等國與中國達成的協議。
他們都需要在吸引中國投資、進入全球第二大經濟體方面保持競爭力。
