施羅德十大預測出爐！美元走弱、黃金扮避險 看好台韓亞州科技股

回顧 2025 年，施羅德十大市場預測的準確率高達九成，展現深厚的市場洞察力與研究實力。 這也為 2026 年的預測奠定信心基礎。施羅德認為，2026 年將是在不確定中尋找確定性，在政策驅動、步調不均的全球市場中發掘投資機會。

美元走弱、黃金續扮避險角色，AI 投資與能源轉型成長動能強勁。

2025 年是全球經濟重整與市場動盪的一年，貿易政策轉向、亞洲成長動能再起，以及人工智慧投資熱潮，成為

施羅德投資亞洲多元資產團隊最高主管 近藤敬子（Keiko Kondo）在「2026全球投資關鍵十大預測」指出，儘管成長、利率與政策方向仍存在交錯影響，投資人仍可在多重變數中找到潛在機會。

近藤敬子（Keiko Kondo） 表示，2025 年的市場故事是一連串的重置。關稅新聞、政治變化與波動頻繁，讓投資人感到不安，但基本面依舊展現韌性。進入 2026 年，將專注於能夠驅動長期成長並提升投資組合韌性的結構性趨勢。

就股票市場美股不再獨領風騷，亞洲 AI 成長動能強勁，亞洲科技產業受惠於 AI 投資擴散與資料基礎建設，台灣與韓國半導體硬體生態系將在 2026 年持續追趕。AI 應用階段開啟，主動選股機會回歸。AI 故事正從基礎建設走向應用階段，仍處於循環初期，隨著投資擴散至超大型企業以外，亞洲硬體與半導體將顯著受惠。

歐洲銀行與工業類股受惠於財政支出與國防需求，價值面具吸引力。

就匯率與商品來看，美元預期隨利差縮小而逐步走弱，美元與存續期間不再是是避險工具的主要選項，去美元化趨勢將重塑投資組合配置方向。黃金仍是策略性避險工具，投資需求回升以及有新興市場央行持續買盤支撐。

施羅德今年釋出十大預測

1. 做多美國股票（S&P等權重指數）

2. 做多亞洲科技股票

3. 做多歐洲銀行與工業類股

4. 做多全球可轉債

5. 做多羅素2000指數 （相對於美國非投資等級債*）

6. 做空美元指數DXY（相對於歐元）

7. 做多新興市場當地貨幣計價債券

8. 做多黃金

9. 做多替代能源

10. 做多私募資產

