施羅德：主動與分散配置穿越2026波動
【記者柯安聰台北報導】2026年以來，全球股市延續強勢，但漲幅已由美國科技巨頭擴散至亞洲與新興市場，半導體成為領漲核心，歐洲、日本等評價優勢市場亦表現亮眼。債市亦出現分化走勢，美國公債偏弱，非投資等級與新興市場債表現突出，投資級債則持續扮演穩定壓艙石。施羅德投信提醒，與其被動等待「完美回檔」，投資人第1季更可以透過靈活主動與分散配置，強化投組韌性。
施羅德全球股票投資團隊表示，股市集中度與創高不是主要問題，是否過度投機或進入泡沫才是，但結論來說我們認為基本面暫未鬆動，且這並非無差別的牛市：科技7巨頭間股價表現相關性趨於零且分散度大幅提升，具備穩定現金流、能持續支撐資本支出且提高獲利率的企業，才能獲得市場資金青睞；在此情境下，資產配置的重點不是追高或等待，而是投資應提早在個股層級做選擇與調整，利用風險報酬比評估，以基本面與現金流紀律尋找高品質資產，在成長與評價面之間取得有紀律的拿捏。
債券方面，為刺激國內經濟以及因應去全球化浪潮，歐美主要經濟體正從過去以「印錢」支撐經濟，轉向以政府擴大舉債推動成長。當前全球政策步調明顯分化。美國與英國偏向寬鬆、歐洲觀望、日本則在「早苗經濟學」的考驗下進退兩難，貨幣正常化尚未完全落地，升息循環仍未真正結束。各地政策與通膨呈現「不同步循環」：殖利率在區域與存續期間上將出現更明顯分化。施羅德固定收益團隊說明，在現今利差收緊且評價面偏昂貴的狀況下，被動持有債券資產的風險難以衡量；相反地，跨市場與跨債種的主動調整，更能把握利率下行與利差變化提供的價值，提升經風險調整後的潛在報酬。
施羅德集團投資長Johanna Kyrklund補充指出，雖然評價面與集中度需要管理，但在殖利率可控、通膨回落且主要央行仍有餘裕的框架下，風險資產仍有支撐動能；然而應及早為中期的財政赤字與通膨再起預留緩衝，透過資產與地域分散來強化投組韌性，避免單一事件主導風險帶來的衝擊。
施羅德建議，第1季保持攻守並進，債券：以投資級為底，動態疊加利差來源。在利差極度緊縮的現在，與其追求微薄的風險溢酬，不如執行「由低轉高」的品質升級，以投資級債作為收益與波動緩衝的核心，視市場情況與區域個別條件與殖利率曲線 變化機會，有紀律地搭配受惠弱美元的新興市場債與非投資等級債；以區域/存續期間短、中、長天期/利差三維度的主動調整，控制利率與信用風險暴露。施羅德環球收息債券基金經理人Julien Houdain表示 耐心是一種策略，不是等待。當利差修復時，彈性通常能帶來更好的機會。
對多數主要市場維持審慎樂觀。美國大型股具備穩健自由現金流、全球競爭力與資本支出受惠度，在景氣後段與利率回落階段，對經風險調整後報酬更友善；施羅德台股團隊建議聚焦半導體與 AI 供應鏈的關鍵環節，優先鎖定自由現金流穩健、治理紀律佳且具全球市占擴張的領先企業，並透過持續觀察供應鏈趨勢與嚴守合理估值，在成長與風險之間取得平衡。
施羅德(環)環球多元收益基金(原名稱：環球目標回報)經理人 Sebastian Mullins 表示，核心在於掌握收益品質，並針對成長股進行動態調整。透過股、多元區域債券與黃金等另類資產的低相關性組合，能讓投資人在波動期間毋需在進與出場間二擇一，而是以更平衡且可持續的方式持續參與市場。
施羅德指出，在2026年不確定性仍高的情勢下，採取以「嚴控波動風險」為核心的多元資產策略，是持續參與市場的務實做法。
2025年黃金類股表現亮眼。施羅德說，黃金基金所投資的金礦股與黃金金價走勢不盡相同，金礦股公司在金價走強時企業獲利與自由現金流走強，因此發揮出槓桿效應放大獲利，展現更高的成長潛力；在利率下行、地緣不確定與央行持續增持黃金的環境下，黃金龍頭股的自由現金流、資本支出紀律與股利政策可望進一步改善，兼具防禦與分散以及結構性成長雙重角色，成為2026年值得保留的戰術部位。（自立電子報2026/1/22）
