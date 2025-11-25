施羅德：債券與黃金配置 在不確定中尋找確定性

【記者柯安聰台北報導】2025年全球市場走勢雖整體偏多，但期間多次急跌，反映地緣政治風險、央行政策轉折與企業獲利修正壓力。即便美國企業第3季財報雖普遍優於預期，晶片巨頭 NVIDIA繳出亮眼成績單，展現AI應用的強勁需求。但即便NVIDIA財報再好，也難以力挽股市狂瀾，市場未能延續漲勢，但「AI泡沫」疑慮升溫，科技股估值承壓，市場未能延續漲勢。對投資人而言，挑戰不只是「賺多少」，而是「跌多少」與「能否快速回復」。



在這樣的環境下，多重資產基金成為投資人避險與增值的雙重解方。根據基金資訊觀測站，過去5年境外多重資產基金在台灣規模翻倍，顯示市場對「分散風險、靈活配置」的高度需求。施羅德環球多元收益基金（原名稱：環球目標回報）正是這股趨勢中的亮眼代表。透過股票、債券，甚至是主動佈局黃金部位的靈活配置，在不確定中尋找確定性。









「我們的核心理念是：護住資本、追求成長，最後滿足現金流需求。」施羅德環球多元收益基金產品經理王翰瑩指出，基金採取「防禦、成長、現金流」三重策略：



一、防禦力：重點布局高品質債券，長期年化波動率僅約5%，僅同類基金平均的一半，甚至低於全球債券指數。這意味著在市場劇烈震盪時，投資人不必承受過度下跌壓力。



二、成長性：股票部位鎖定全球大型企業，順勢跟進市場轉折，搭配多元資產策略，讓投資組合在穩健中捕捉增值機會。



三、現金流：提供美元、澳幣避險、南非幣避險3種幣別，並設有前收A級別與後收U級別，滿足不同投資人對配息的需求。（自立電子報2025/11/25）