施羅德：2026 黃金與金礦股仍有上行空間

【記者柯安聰台北報導】2025年金價全年上漲65%，創近半世紀罕見強勢。施羅德(環)環球黃金基金經理人James Luke指出，地緣政治風險、財政赤字與全球資產再配置，正在把黃金從「利率敏感的避險資產」，推向長期核心配置的新定位，動能可望延續至2026年。「這不是一次性行情，而是定價邏輯的改變。」



1970年代初，美國終結布雷頓森林體系(Bretton Woods system)、暫停美元兌金，為刺激1972年選情而壓低利率，其後石油危引爆，美元信用動盪，因而推動連續3年40%以上的黃金漲勢。今日的地緣政治與財政環境與1970年代初期有若干相似之處，但也存在重要差異。美債務占GDP逾120% 的財政負擔、美中競逐與供應鏈重編、AI的顛覆性技術影響，以及各國對美元資產可靠性的更高敏感度；黃金由短線避險升級為面對制度與財政壓力的長期核心配置。



第一，政策與財政面—美國透過資產購買壓低融資成本，市場對「財政主導以及貨幣貶值」的疑慮升溫，黃金配置需求獲得結構性支撐。



第二，結構性買盤—中國官方黃金儲備占比僅約8%，相較南非、俄羅斯與已開發國家平均偏低；在制裁風險與美債信用疑慮下，仍有增持空間。



第三，風險分散—全球政治分歧與大國對立加劇，投資人更傾向以黃金強化投資組合韌性。



2025年全球主要金礦指數大漲150%–169%；然而，相較金價屢創新高，金礦股相對金價仍不算昂貴，其價格尚未完全反映基本面。同時，金礦企業的體質正明顯轉強：營運利潤率較2020年高點提升逾1.5倍，ROIC (投入資本報酬率)在2025年已超越S&P 500，並可望2026年升至20%以上、約為S&P 500的2倍。



施羅德(環)環球黃金基金經理James Luke表示，在利潤與ROIC 持續改善的前提下，金礦股仍以折價交易；後續重估可望成為價格上行主要動能之一。



施羅德(環)環球黃金基金採主動式管理，投資範圍涵蓋大、中、小型金礦公司，並聚焦於高品質、具強勁成長潛力的標的。此策略使基金能在金價走升、金礦企業獲利改善的環境下具備更佳成長動能；同時提醒，波動高於金價，震盪時淨值波動亦較大。展望2026年，在地緣政治與財政風險仍未明顯改善的背景下，黃金與金礦類股仍是投資組合中可考慮的重要配置。（自立電子報2026/1/29）