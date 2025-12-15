施羅德：FED溫和鷹派降息 2026追求資產增值

【記者柯安聰台北報導】美國聯準會一如市場預期，連續第三度降息1碼，將聯邦資金利率目標區間降至3.5%～3.75%。然而，決策會後釋出的信號卻是一次「溫和鷹派」操作，讓多空雙方都有了各自解讀的緩衝空間。



聯準會這次的利率決策充滿分歧的訊號：一方面，雖然Fed實施降息，但會後公布的點陣圖卻暗示，決策官員對未來的降息空間預期相對保守，表明利率可能已接近「中性水準」。此番表態被解讀為聯準會試圖「為寬鬆踩剎車」，市場擔心，降息步伐的放緩恐將抑制長天期債券的資本增值空間。



另一方面，為緩解市場對流動性的憂慮，聯準會宣布啟動購買短期國庫券，被視為一種「隱性量化寬鬆」。此舉為市場提供了穩定的資金支持，有望加速信用利差收斂，形成對景氣連動性較強的新興市場債與高收益債較有利局面。



這樣矛盾的狀況，讓單純押注利率變化的策略難以全面獲利，如何在各類債券資產中靈活配置，將成為2026年債券投資能否致勝的關鍵。



自去年聯準會啟動降息以來，全球債市展現韌性與動能。投資人最關心的問題是：在降息環境中，哪些債券類型最具潛力？施羅德投信指出，短中期政府債、新興市場債、高收益債與歐元公司債表現亮眼，而這些受惠標的 正是施羅德環球收息債券投資策略持續布局的核心。



施羅德投信進一步解釋，當央行降息時，市場利率下行，既有債券票息更具吸引力，價格因而上漲。其中短中期債券：對利率變化敏感，通常在降息初期表現優於長天期公債。新興市場債與高收益債：降息降低資金成本，信用利差收斂，資金流入推升價格。



自2024年9月美國降息啟動起，至2025年11月：

•短中期債券表現優於長天期公債，美國3-10年期國債指數漲幅為4.41%，同期間10年以上長天期國債報酬為-2.98%。

•新興市場債指數(JP Morgan EMBI Global Diversified TR)與歐元公司債指數(Bloomberg Euro-Aggr Corporates TR USD)表現亮眼， 漲幅分別達11.56%與達 9.4%。

•非投資等級債也有突出表現( Bloomberg Global High Yield 2% Cap TR USDH)漲幅達10.97%。



施羅德投信指出，全球利率進入下行周期，歷史經驗顯示，單一市場或單一債種難以全面掌握收益與資本利得機會。在這樣的市場環境下，投資人需要的不只是穩健，更要具備靈活性與多元性。施羅德(環)環球收息債券採取跨市場、跨債種的複合債策略，將防禦與成長兼顧，正適合當前市場發展。基金透過動態管理存續期間與區域配置，快速因應利率變化，並結合投資級債券、非投資等級債券、新興市場債券與機構抵押債券（MBS）、歐元公司債等多種債券，打造多元布局策略，分散風險的同時追求報酬潛力。這樣的策略不僅追求收益，更有機會在市場震盪中維持資產抗震力，並捕捉新興市場與非投資級債的資本增值機會。



施羅德投信強調，降息不是結束，而汰弱留強追求資產增值的開始。2026年市場波動與政策搖擺將持續，靈活的複合債策略是債券投資致勝的終極方案，協助投資人兼顧收益、分散風險，並在多元市場中捕捉資本利得。（自立電子報2025/12/15）