施羅德2026投資十大預測：看好美股、亞洲科技股、黃金仍有空間

又到歲末年終之際，施羅德點出2026十大市場預測，美股續強，留意亞洲科技股，黃金也仍有空間。

2025年是全球經濟重整與市場波動的一年，貿易政策轉向、亞洲成長動能再起，以及人工智慧投資熱潮，成為年度關鍵趨勢。施羅德認為，2026年將是在不確定中尋找確定性，在政策驅動、步調不均的全球市場中發掘機會。

施羅德投資亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）表示，美國第三季GDP無論預估或實際數據，都展現出明顯的增強力道；企業獲利穩定、製造業與服務業皆維持擴張，加上疫情後的超額儲蓄效應逐漸消散，美國消費支出依舊強勁。

廣告 廣告

近藤敬子指出，美國新增職缺下降並非景氣轉弱，而是「勞動市場結構調整」。川普縮減政府預算、企業對政策方向不確定，因此不大裁員、也不急著擴張人力，導致就業市場呈現平穩狀態。「失業率4%出頭，是非常健康的數字，完全沒有衰退訊號。」。

更重要的是，美國的實質薪資仍然高於通膨，代表民眾的消費能力仍在增強。零售銷售在關稅政策宣布後曾稍微回落，但很快恢復動能，顯示消費者底氣充足。

她認為美股仍須做多，但必須改變配置策略，美股七雄過去的獲利年增率達50%，如今下降至20–25%；反觀被忽視的S&P493，在2025年獲利年增率有望達15%，增速逐步追上七雄。美股成長動能正從最頂端的幾家企業，擴散到更廣泛的美股市場，建議投資人應轉向分散配置。

施羅德2026年十大投資預測

1. 做多美國股票（S&P等權重指數） 2. 做多亞洲科技股票 3. 做多歐洲銀行與工業類股 4. 做多全球可轉債 5. 做多羅素2000指數（相對於美國非投資等級債*） 6. 做空美元指數DXY（相對於歐元） 7. 做多新興市場當地貨幣計價債券 8. 做多黃金 9. 做多替代能源 10. 做多私募資產

整理：段詩潔

若以區域來看，最被低估的市場在亞洲。川普的關稅政策使中國對美出口下滑，但亞洲供應鏈早已重組，台灣、越南反而因轉單效應受惠。拖累亞洲股市表現的真正因素，是中國股市長期低迷，然而中國經濟雖放緩，但已停止惡化並進入相對穩定區間。在估值低檔、情緒改善的前提下，亞洲市場有極高的補漲空間。

在產業層面，AI、高階製造、伺服器與半導體需求強勁，使亞洲科技股具有結構性優勢。近藤敬子指出，同樣是科技公司，美國的估值遠高於亞洲，因此亞洲具備更佳的風險報酬比，台灣與韓國將是最大受益者。

而歐洲雖不如美國與亞洲亮眼，但具有價值優勢。歐洲銀行獲利改善、估值仍低，軍費擴張與基礎建設投資亦將推動工業板塊回升。在科技股過度昂貴的年代，歐洲價值股可成為分散風險的重要一環。

歐洲雖不如美國與亞洲亮眼，但具有價值優勢。Unsplash by guillaumeperigois

債券方面，近藤敬子指出，可轉債是信用與股票之間的平衡選擇，能在成長放緩但仍正向的環境中，維持市場參與同時降低波動風險。新興市場本地貨幣債券同樣具吸引力，隨著聯準會進入溫和降息循環，亞洲央行有進一步寬鬆空間，為新興市場債提供支撐。

施羅德預期美元將隨利差縮小而逐步走弱，全球資金開始轉向其他市場。近藤敬子指出，過去美元與存續期間是主要避險工具，如今投資人正尋求更多元化配置，去美元化是一個漸進過程，並重塑投資組合。

黃金仍是策略性分散工具，受投資需求回升與新興市場央行持續買進支撐。「黃金雖昂貴，但在風險管理中仍扮演關鍵角色。」近藤敬子補充。

而隨著 AI 與電氣化推升全球用電量，施羅德預期替代能源將持續成為結構性成長主題，並看好再生能源、電網擴建與儲能領域的投資機會。私募市場同樣吸引資金，過去周期中展現韌性。施羅德認為私募股權與私募資本仍是多元化投資組合的重要組成，提供長期價值創造與穩定收益潛力。

近藤敬子強調，「我們仍然處於一個好的經濟環境，雖然資產比一年前更貴，所以需要分散配置。」