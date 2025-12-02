施義芳接董座 祝賀花籃賽花博

中油三接外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾百億元，台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳昨遭約談。（本報資料照片）

中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾百億元，台北地檢署2日指揮廉政署北調組、調查局北機站兵分11路搜索，台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳等13人遭約談；施義芳最為人所知的就是他接任世曦董座時，慶祝花籃擺滿公司，遭指宛如「花博」，甚至被藍營嘲諷「促銷花卉農產？」

施義芳在蔡英文總統執政時期，被列為「英系」人馬，是蔡英文「社會力」的大將，當初因環保署長李應元（已病逝）入閣後，遞補進入國會；109年施因排名僅差1名，無法連任不分區立委，隨後被安排執掌台灣世曦公司，由於世曦相當賺錢，讓不少黨內人士相當「眼紅」。

不過，世曦工程顧問公司執掌業務涉及特定專業，施擁有土木工程博士背景，也擔任過土木技師公會全聯會理事長，又是「國王人馬」，算是適才適所，黨內也沒太多雜音。

令人印象深刻是，施義芳當初上任時，被藍委在委員會上播出「慶祝施義芳接任董事長的花海」影片，並質詢時任交通部長林佳龍是否有看過這段「狂賀施董登基大典」的影片，及是否有送花籃？那段影片中也聽到，公司人員非常關心「總統的花籃」是否有來？這段質詢讓林佳龍頗為尷尬，承認看過此影片，但自己沒有特別送。

台灣世曦是工程顧問界的龍頭，施義芳上任時，連祕書都沒有帶，只回聘一個在世曦待了40年、對公司各部門都很了解的退休員工當特助；施也確實具備工程專業，以「煮麵哲學」經營，上任5年多，公司獲利率翻8倍，113年年收85.3億元創歷史新高，攬進的工程簽約金額也翻倍成長到近130億元。

賴清德執政後，施因屬英系人馬，多次被點名可能遭拔董座；賴上任後，施義芳還做了1年多，今年7月才卸任，由競選桃園市長失利、同為土木工程背景的鄭運鵬接任。