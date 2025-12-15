施鐵腕嚴打！GD演唱會買黃牛票中粉被抓連滾帶爬 韓警逮4黃牛

娛樂中心／陳佳鈴報導

「小紅書」及微博上流傳，多名涉嫌購買黃牛票的粉絲遭到現場工作人員強制執法，剪斷入場手環，引發多數為中國籍粉絲的激烈抗議與情緒崩潰。(圖/翻攝Thread & 微博)

南韓天王 G-Dragon（GD）昨(14日)在首爾圓滿落幕的世界巡迴演唱會《Übermensch》安可場，場外卻爆發一連串黃牛票爭議及衝突事件。多段於中國社群平台「小紅書」及微博上流傳，多名涉嫌購買黃牛票的粉絲遭到現場工作人員強制執法，剪斷入場手環，引發多數為中國籍粉絲的激烈抗議與情緒崩潰。不過買黃牛票被抓還反控工作人員粗暴，不但登上微博熱搜排行，已引來許多粉絲狂噴不買單！

據多段影片顯示，現場工作人員手持安全剪刀，對被查獲購買非法票券的粉絲進行「剪票」處置。多名粉絲因入場資格被取消而情緒失控，其中一則畫面顯示，有粉絲倒地哭鬧，拒絕配合，最終遭到工作人員壓制。另一名粉絲則不斷以英文向工作人員表示已聯繫朋友前來協助，但工作人員堅定回應「No friend！」（沒有朋友），展現韓方堅決抵制黃牛的立場。

現場工作人員手持安全剪刀，對被查獲購買非法票券的粉絲進行「剪票」處置，多名粉絲因入場資格被取消而情緒失控。(圖/翻攝Thread & 微博)

買黃牛票的粉絲不甘被剪手環，連滾帶爬的跑給工作人員追，甚至引發推拉衝突，影片迅速被轉傳Threads，引發臺灣網友的熱烈討論與支持。多數評論讚揚韓國官方與主辦方強力執法的態度，紛紛留言表示支持嚴格杜絕黃牛的行為。

事實上，此次現場的嚴格執法並非偶然。綜合韓媒報導，首爾九老警察署當天下午在高尺天空巨蛋附近，同步展開了針對非法轉賣票券的「抓牛行動」。行動中，警方共發現並逮捕6名試圖非法轉賣票券的黃牛，其中4人證實為中國籍公民。

大陸粉絲不認買黃牛有甚麼錯，不斷在社群平台討拍。(圖/翻攝Thread & 微博)

警方指出，此類行為已違反韓國《輕犯罪處罰法》。目前，警方已將其中五名嫌疑人移送至韓國法院進行簡易審判。針對其中一名即將離境的中國籍人士，則被處以16萬韓元罰款。

不少GD的粉絲也看不下去，狂噴黃牛。(圖/翻攝Thread & 微博)

