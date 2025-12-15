「旁邊的人都死了…」梨泰院踩踏事故3周年 為何受害者不願站出來？

2022年10月29日，南韓首爾梨泰院萬聖節慶祝活動發生推擠，多人死亡。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/15）報導，梨泰院踩踏事故已經過3年，不過，負責了解此案的特別調查委員會宣布，由於倖存的受害者遲遲不願出面，談論當時的經歷，決定將調查期限延後至明年3月。分析指出，梨泰院事件的受害者不願站出來，主要有三大原因，分別是：懷疑自己是否算受害者、擔憂引發二度創傷，以及社會上的汙名化。

據《京鄉新聞》報導，今年是梨泰院踩踏事故3周年，2022年10月29日，在首爾龍山區的梨泰院，許多人前往參加萬聖節慶祝活動，是南韓解除新冠疫情的口罩禁令後，首次舉辦大型活動，由於大量人潮短時間內湧入狹窄巷弄，有人踉蹌跌倒，後面的人持續推擠，導致大規模死傷，死者多達159人，另有196人輕重傷。

梨泰院事件的特別調查委員會，一直在了解事故當天的情況，並希望能聽到更多受害者的聲音，但即便事發經過3年，仍有許多受害者不願出面，因此，特別調查委員會宣布，原定於本月16日截止的受害調查程序，將延長3個月，至明年3月16日截止。

為何受害者遲遲不願現身？A某是梨泰院慘案中獲救的倖存者，他也是時隔3年後，才願意向調查委員會描述自身經歷，他痛苦地說道：「當時在我旁邊的人全都死了，我怎麼能說自己是受害者」、「我一直覺得，既然自己都活下來了，就不該說自己有心理創傷，這樣對死去的人很不尊重。」

不過，在調查委員會說服他後，A某改變想法：「我現在覺得，參與調查並將罹難者的記憶留下來，好像是我應該做的事。」

韓媒分析多名受害者的調查紀錄，發現大多數梨泰院慘案的受害者，在長達3年的時間中，一直不願將自己視為受害者，因此調查委員會的作業，也無法有大進展，統計資料顯示，在已確認的498名倖存受害者當中，僅有51人參與特別委員會的受害人調查。

除了「懷疑自己是否算被害者」之外，也有些人擔憂調查過程引發二度創傷，事發當天獲救的B某，其監護人表明：「不希望再讓孩子回想當天的情況。」

另外，還有受害者面對惡意批評，部分網友對於倖存者，做出惡毒評論：「就是發情跑去夜店玩，才會遇到這種事情」，這種汙名化讓受害者的心理健康更惡化，也難以談論自己的受害經驗。

