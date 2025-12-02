旅人必看！歲末高CP值機票盤點、台北飛釜山1445元起 這平台雙12買1送1
記者李鴻典／台北報導
數位旅遊平台 Agoda 公布台灣旅客進出國內外最「親民價」航線榜單，協助大家聰明規劃「過節不傷荷包」的出遊選項。根據自 2025 年 9 月起的訂位資料，針對2025年12月20–31日出發的航班觀察，最亮眼的兩條超值路線為：國際線台北—釜山、國內線高雄—澎湖，都是短天數、高 CP 值的理想快閃行程。
對計畫在歲末出國的台灣旅客而言，台北（TPE）—釜山（PUS）航線自 NT$1,445（約 US$46）起，堪稱最適合冬季快閃的路線。南韓相當適合節慶小旅行，而釜山更以濱海港都氛圍與山城景緻交織成獨特魅力：不論是札嘎其市場、BIFF 廣場的在地小吃，或甘川洞文化村與廣安大橋夜景，都能一次收集；再加上機場到市區交通方便、生活圈緊湊，安排 2 到 3 天就能玩得很到位。
偏好留在國內走走的旅客，高雄（KHH）—澎湖（MZG）的航線只要 NT$1,414（約 US$45）起，輕鬆享受離島的療癒小確幸。澎湖淡季步調更慢、更舒服，不管是馬公老街散步、壯觀玄武岩地形、臨海觀景台都能一路拍好拍滿，再配上新鮮海產當作完美收尾，不趕行程、荷包友善，非常適合利用 2–3 天的小假期來場屬於自己的重置之旅。
對於計畫在節慶檔期飛台灣的國際旅客，最超值的入境票價排行榜依序為釜山—台北（PUS→TPE）自 NT$1,414（約 US$45）起、濟州—台北（CJU→TPE）自 NT$1,602（約 US$51）起，以及曼谷廊曼—高雄（DMK→KHH）自 NT$1,759（約 US$56）起。
Agoda 也與高雄市觀光局推出節慶檔期聯名活動，於 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 1 月4 日完成預訂、且於 2025 年 12 月8 日至 2026 年 2 月 28 日入住指定高雄合作飯店，即可享有 9 折優惠，一次涵蓋聖誕、跨年到農曆新年三大旺季，讓旅客把旅費發揮到最大值。
為了感謝旅客一整年支持，並看好年底出國熱潮，Klook推出「雙12年終慶」，橫跨12月3日至14日連續12天，天天有好康，讓年底出遊撿便宜更容易！包含「全站折1,212元」、「買1送1」、「飯店最高折2,000元」、「eSIM 10元」等多重優惠。買1送1活動更涵蓋明年新開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、剛換上聖誕新裝的東京哈利波特影城等熱門景點。
全站折1,212元／Klook雙12活動期間，每日上午10點釋出全站96折限量優惠碼，最高可折抵1,212元。全球目的地各式行程體驗、交通、住宿、餐飲等都適用。
12月11至12日限定！瘋搶6場買1送1／Klook將於12月11日與12日，限定推出共計6場買1送1活動，皆於11點、20點與22點限時開搶，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。此次活動囊括多個人氣景點，包括明年3月將開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、變身聖誕奇幻造景的東京哈利波特影城等。活動限時兩天，可把握機會搶好康！
飯店最高折2,000元／上Klook買飯店送飯店，最高折2,000元！不僅雙12活動期間，還加碼延長至1月31日前，只要輸入限量優惠碼「HOTEL96」，訂購全球指定飯店現折最高1,000元，完成訂單後，再送全球指定住宿金1,000元，無論國內或海外旅遊都能折。
Klook eSIM 10元起／年底出國必備eSIM！凡前往日韓泰港澳、或歐美紐澳等地，只要輸入限量優惠碼「TW10ESIM」，即可享Klook eSIM 7天1GB最低10元，還可補差額升級更多天數方案。Klook eSIM支援App內一鍵開通、隨時加值，並提供「不穩就退」服務。
Klook每週137最便宜優惠不間斷／除了雙12期間的限時折扣，Klook每週一、三、日長期優惠也持續上線：
週一：日韓與全球指定樂園下殺1折，還有飯店「百元破盤價」優惠碼。
週三：放送全站3折券，及日本飯店3折最高折3,000元優惠。
週日：指定行程和交通商品7折禮遇，最高可折777元。
五福旅遊自12月1日至12月31日推出「韓國狂歡 3 重奏」優惠活動，祭出三大好康：韓國行程最低 9,900 元、指定產品現折 1,000 元，以及下單即有機會「0 元遊韓國」。2026 年春季賞櫻產品提前開賣後，首爾與釜山部分熱門出發日已售罄，顯示韓國賞櫻熱度持續攀升。
「韓國狂歡 3 重奏」中，最低 9,900 元的促銷產品為高雄直飛濟州4天行程，不走人蔘保肝購物站，升等入住1晚市區四星飯店，餐食包含濟州特色黑毛豬吃到飽、豪華海鮮貝類鮑魚鍋。台北出發「濟州揪好玩5日」早去玩回行程，12月及2026年1月所有出發日期均享超值價9,999元，餐食安排炒黑豬肉吃到飽、鮑魚海鮮鍋等。另有釜山、蔚山、大邱一次走訪的「釜蔚邱 5 日」早去晚回行程，特價僅 10,900 元，提供旅客以最划算的價格暢遊三大城市。於12月下單2026年3~6月出發之韓國行程，即可參加「0 元遊韓國」抽獎，有機會獲得個人團費全額免費。
即日起至12 月 31 日前，報名付訂五福旅遊 2026 年 3～6 月出發的韓國團體行程，即享每人團費現折 1,000 元早鳥優惠。五福旅遊表示，3～6 月涵蓋韓國春季至初夏旅遊季，3 月底至 4 月初櫻花盛開，是台灣旅客最愛賞花時節；5 月韓國各地氣候宜人、綠意盎然，不論觀賞釜山蔚藍海景或濟州火山地形健行，都是造訪韓國的理想選擇。
韓國櫻花景點遍布南北，其中首爾汝矣島輪中路櫻花隧道最具代表性，上千棵櫻花樹綻放時形成浪漫粉櫻大道。五福旅遊「粉櫻首爾 4 日」售價 17,900 元，安排義王環湖鐵道自行車，旅客可邊踩踏邊欣賞湖畔花海景致。南部釜山及鎮海同樣是賞櫻焦點，「鎮海軍港節」為韓國最大櫻花慶典，預計 3 月底至 4 月初櫻花滿開，余佐川、慶和車站、帝皇山公園皆為熱門賞花地點。
根據 Booking.com 近期調查顯示，公路旅行正重新成為全球旅遊潮流。Booking.com台灣區域經理Bina Tulsidas指出，高達九成（90%）台灣旅人認為公路旅行能讓旅程更隨興且具有彈性。同時，也有九成（90%）旅人願意在旅途中與他人共乘，其中有 83% 更因此結識新朋友。
在台灣，除了開車自駕以外，騎乘機車展開深度探索更是獨特的在地旅遊方式。為此，Booking.com 精選「全台五條機車旅行路線」，這些路線涵蓋多樣風情，從擁有「小武嶺」美名的 102 縣道入住侘寂系「曉宅山」，到騎上台 14 甲線欣賞武嶺雲海、下榻南法風情的「清境凡賽斯民宿」，或沿南台灣最美海岸台 26 線入住全新開幕的「Hotel dua Kenting」。
更多三立新聞網報導
《鼎王》攻大巨蛋後台掀熱潮！長安東店開幕 獨家新菜曝、肉品買一送一
萌蛙匹克SMILE Heart台灣限定周邊新品上市 HANDS京站店獨家贈品曝光
空氣清淨機「見綠燈就關」錯了！9成家庭誤踩空污陷阱
On昂跑首場疾速同盟夜跑嘉年華！300名跑者點亮城市 PUMA夜跑這天報名
其他人也在看
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 9 小時前 ・ 4
靠中國下場最慘！日揭中客不來只影響它們
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗因「台灣有事」可能引發日本存亡危機事態的相關言論，讓中國玻璃心碎，對日本祭出旅遊禁令，呼籲中國公民近期避免前往日本。不過，對於日本民眾來說反倒鬆一口氣，藉此解...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 125
中國團客少了「京都還是被擠爆」！13國旅客創新高…飯店業超淡定：完全沒有危機感
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，也有不少中國航空推出免費退票的措施，讓外界擔憂日本經濟恐大受打擊。不過，日本旅遊業界態度仍相當冷靜，除了是因為正在逐步擺脫對中國遊客的依賴，更因來自台灣、韓國以及歐美國家的旅客近年來已有大幅增加。鏡報 ・ 1 天前 ・ 36
中國客變少「衝擊觀光」？日本業者搖頭照樣忙：這群人立刻補上
日本首相高市早苗「台灣有事」的表態，引起中國強烈反彈，更呼籲中國公民避免前往日本，這半個月來，部分地區開始出現中國團客取消行程、飯店，不過日本旅遊業界整體態度冷靜，部分名店依舊是大排長龍，甚至有不少業者直言，「中國客減少，其他國家旅客立刻補上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 70
桃機北廊廳試營運 旅客讚落地窗設計「台灣人的驕傲」
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳（以下簡稱北廊廳）今（1）日起試營運，首日安排中華航空、長榮航空及星宇航空3班航班，共968名旅客飛往日本札幌及泰國曼谷。北廊廳全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門。旅客對於全新北廊廳的現代化設計及開放式空間感到興奮，不少人讚賞落地窗設計拉近與飛自由時報 ・ 1 天前 ・ 130
桃機三航廈北登機廊廳試營運首日服務3航班 旅客讚台灣的驕傲
桃機第三航廈北登機廊廳今天試營運，新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。首日共服務3航班、968人，機場公司特別送給旅客限定款乖乖。機場公司董事長楊偉甫說，每座空橋都會使用並運轉。旅客大讚這是台灣驕傲Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
蒜香藤粉紫花季 桃園石門大圳、頭重溪公園成網美秘境
蒜香藤又名紫鈴藤，由於其花、葉在搓揉之後會飄出類似大蒜的氣味，因此得名；蒜香藤一年分為春季和秋季2個花期，每到花季便爆發式大量開花。桃園市也有免費的蒜香藤秘境正爆美盛開，中壢區有「櫻花公園」美名的莒光公園、平鎮區石門大圳過嶺支渠兩側、楊梅區頭重溪公園，近日迎來浪漫粉紫色的「蒜香藤花季」，因其花期向來自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
走訪苗栗「天后藝境軸帶」的山海漫遊路線 從不同視野感受苗栗綠色旅遊特色
苗栗縣分為山線及海線兩大軸線，苗栗縣政府以在地透過獨特的山海生活魅力加上推動永續旅遊以及展現苗栗縣ESG行動成果，特別推出串連山線多個據點的山線旅遊行程跟海線媽祖信仰文化為基底的海線旅遊行程，帶領大家實地走訪「天后藝境軸帶」的山海路線，從不同旅遊視角感受苗栗的綠色行旅特色。苗栗縣政府最新規劃的山線「藝境慢遊」，融入藝術、美學、慢城風景串起山線亮點，並以文化、自然、生態與工藝為題，串聯多個體驗據點，帶領遊客到壢西坪休閒農業區的採柑橘與番茄酥製作、品嘗春田窯的特色客家料理、在三義鴨箱寶見證業者對國產木料的典藏並進行趣味的木藝彩繪體驗、另外以臉譜文化館著稱的山板樵休閒農場則是以自家生產的雞蛋推出蛋捲食農課程，以及青年廚師返鄉創業的招和食山特色山間無菜單料理等，呈現具永續精神的友善驛站，以深度方式理解山線慢遊的魅力。而海線「天后遍路」：聚焦媽祖文化、海線人文風土，以信仰與海風為主題，呼應天后遍路概念，以媽祖文化帶出的祝福行旅為延伸，從軸帶樞紐「苑裡愛情果園」啟程，走訪台灣藺草學會參觀藺草工藝製作、品嚐藺草琴酒、享用苑裡在地餐食紅芭樂餐廳、到新埔社區參觀百年木造火車站之後進行淺山植物走讀，認識多台灣好新聞 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
迎接山谷最美季節 太魯閣晶英酒店「秋日冬境」住房專案開訂
太魯閣的山林換上了秋冬的顏色，位於山岳型國家公園內的太魯閣晶英酒店即日起推出「秋日冬境」住房專案，邀請旅人造訪峽谷親近自然，山嵐客房一泊一食 8,250 元起、行館儷人客房 11,880 元起。飯店也為旅客備妥「森．雙人散步野餐籃」，每組980元，內含太魯閣限定「山禾釀蜂蜜氣泡小米酒」與八款以花蓮在地食材精緻製作的點心，搭配主打環境永續的台灣品牌 Outdoor Nation萬用毯以及散步靈感小卡與繪畫明信片，為房客的山林漫步行程增添儀式感。入住前預訂衛斯理餐廳晚餐或沐蘭SPA按摩療程另享九折優惠。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
搭好行出發吧！跟著人氣親子網紅一起玩出嘉縣新魅力
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局為推廣民眾搭乘台灣好行故宮南院線，邀請兩組知名親子網紅踩線團，「台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
長榮航班遇亂流「餐食四散走道」 3空服員受傷
長榮航空11月29日台北飛往布里斯本BR315航班，航程期間遇到亂流，旅客餐食四散，甚至飛落在走道，3名空服員輕微受傷，長榮航空表示，旅客及航機均安，航班抵達布里斯本後，立即安排空服員送醫檢查及休養。長榮航空表示，台北飛往布里斯本BR315航班，航程中遇上突發亂流，由於正值用餐時段，導致部分餐飲散落自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃機第三航廈北廊廳試營運！首批旅客體驗「科技感十足」
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟動試營運，民眾紛紛拿起手機記錄這歷史性的一刻。第一批使用新航廈的旅客對於這座設計新穎、充滿科技感的設施感到興奮與驚喜。北廊廳試營運期間將有華航、長榮飛往札幌以及星宇航空飛往曼谷的3個航班率先使用，預計25日正式營運。交通部規劃將以國際航空公司的北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線為優先使用對象，以提高動線順暢度。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
桃機三航廈北廊廳試營運 拚聖誕節前啟用
[NOWnews今日新聞]今（1）日起桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運，鮮豔色彩與明亮寬敞的設計獲得許多旅客好評。機場公司期盼，聖誕節前正式啟用，服務更多出國旅客，明（2）日也將安排更多航班進行壓力測...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 發起對話
南化遊客中心在地味冰淇淋受青睞
記者張淑娟／南化報導 西拉雅國家風景區管理處慶祝廿年，南化遊客中心特推出在地水果冰淇…中華日報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
東京旅遊必去景點「上野動物園」探索日本第一座動物園的魅力
喜歡動物園的人，在安排東京行程時，大多會把「上野動物園」納入其中，這裡也是許多親子旅遊的熱門首選。不論是第一次前往，還是已經造訪過無數次，都會被上野動物園的魅力深深吸引，是一處經典的東京必訪景點。JAPANKURU ・ 1 天前 ・ 發起對話
旅日必看！日本東京三大精選旅宿一次收藏
[Newtalk新聞] 你是否曾因一間憧憬已久的飯店，而決定展開一趟新旅程？近年「住宿即旅行」的旅遊目的成為風潮。東京作為全球矚目的國際都市，新開的旅宿不僅提供舒適休憩空間，更將特色美食、文化、身心療癒與景觀美學融入其中，打造獨有魅力的東京之旅。 本篇特別精選四間話題住宿設施，從2025年入榜日本米其林一星鑰的奢華酒店，到坐擁水岸景觀的旅店、融入祭典風情與日本茶主題的特色旅館，邀你住進一眼傾心的東京理想之旅。 費爾蒙東京 Fairmont Tokyo擁有百年以上接待王公貴族及歷史名人的奢華酒店品牌「Fairmont」，今年7月正式進駐東京芝浦，在「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」35-43樓盛大開幕。享有飽覽東京鐵塔與東京灣的壯麗景致，感受極致的都會奢華與開闊視野。全館217間客房(含29間高級套房)皆超過52㎡，設計典雅，注重細節與奢華感。多數房型以大面窗戶引入自然光，享受東京鐵塔或東京灣景致陪伴入住；部分房型設有日式縁側區，每一方寸之間，流露出都市綠洲的從容與雅致。在餐飲方面，費爾蒙東京提供現代風格的法式餐酒館、職人壽司、高級鐵板燒以及精緻酒吧。此外，酒店設新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈 中華旅遊 〉陽明山賞櫻 小烏來天空步道漫遊
記者林怡孜∕台南報導 春日登山踏青正當時，中華旅行社特別推出「陽明山櫻…中華日報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
國門翻新！桃機「第三航廈北廊廳」試營運 可俯瞰飛機起降
國門翻新！桃機「第三航廈北廊廳」試營運 可俯瞰飛機起降EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「深度汶萊 × 趣玩沙巴」一次收藏雙國風情 跨國海島旅遊首選
體驗生態之旅，尋找長鼻猴的蹤跡商傳媒｜記者馬兆麟／綜合報導最受矚目的跨國海島行程「沙巴＋汶萊」正式亮相！旅行社推出 5 日、6 日、8 日三大產品，滿足輕度假、跳島控到深度文化旅客的不同需求。從《沙巴FUN鬆5日》主打神山、溫泉與樹頂吊橋，到《汶萊＋沙巴6日》結合天空之鏡、水上村與沙巴秘境生態，再到《汶萊＋沙巴漫遊8日》以輕鬆步調融入文化、海灘與手作體驗，各款路線都以「放鬆 × 探索」為核心，打造更彈性的渡假選擇。來到沙巴，旅客最期待的莫過於藍天海景與熱帶生態。《沙巴FUN鬆5日》囊括必訪景點——擁有夢幻倒影的水上清真寺，潔白建築與湛藍天空相映，是沙巴最浪漫的經典畫面；喜歡自然體驗的旅人則不能錯過長鼻猴＋螢火蟲生態巡禮，傍晚搭船遊河，近距離尋找野生長鼻猴身影，夜幕降臨再欣賞點點螢光，彷彿置身童話世界。此外，樹頂吊橋、神山公園與溫泉更讓旅程在冒險與放鬆間取得完美平衡。奧瑪哈里清真寺著名金色圓頂與沙巴僅一水之隔的汶萊，擁有截然不同的文化魅力。《汶萊＋沙巴6日》與《汶萊＋沙巴漫遊8日》兩款行程皆安排汶萊經典巡禮，其中最不能錯過的是被譽為「東南亞最美清真寺」的奧瑪哈里清真寺，金色圓頂在水池倒影商傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國際旅客來台數達標有難度！觀光署長談解方
[NOWnews今日新聞]根據交通部觀光署最新統計，今（2025）年1至11月國際旅客來台約760萬人次，推估全年約850萬人次，和原先預估可突破900萬人次有落差，對此，觀光署長陳玉秀表示，提供誘因...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1