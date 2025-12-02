旅人必看！歲末高CP值機票盤點、台北飛釜山1445元起 這平台雙12買1送1

記者李鴻典／台北報導

數位旅遊平台 Agoda 公布台灣旅客進出國內外最「親民價」航線榜單，協助大家聰明規劃「過節不傷荷包」的出遊選項。根據自 2025 年 9 月起的訂位資料，針對2025年12月20–31日出發的航班觀察，最亮眼的兩條超值路線為：國際線台北—釜山、國內線高雄—澎湖，都是短天數、高 CP 值的理想快閃行程。

Agoda公布歲末最超值航線，台北飛釜山只要NT$1,445起。（圖／品牌業者提供）

對計畫在歲末出國的台灣旅客而言，台北（TPE）—釜山（PUS）航線自 NT$1,445（約 US$46）起，堪稱最適合冬季快閃的路線。南韓相當適合節慶小旅行，而釜山更以濱海港都氛圍與山城景緻交織成獨特魅力：不論是札嘎其市場、BIFF 廣場的在地小吃，或甘川洞文化村與廣安大橋夜景，都能一次收集；再加上機場到市區交通方便、生活圈緊湊，安排 2 到 3 天就能玩得很到位。

偏好留在國內走走的旅客，高雄（KHH）—澎湖（MZG）的航線只要 NT$1,414（約 US$45）起，輕鬆享受離島的療癒小確幸。澎湖淡季步調更慢、更舒服，不管是馬公老街散步、壯觀玄武岩地形、臨海觀景台都能一路拍好拍滿，再配上新鮮海產當作完美收尾，不趕行程、荷包友善，非常適合利用 2–3 天的小假期來場屬於自己的重置之旅。

對於計畫在節慶檔期飛台灣的國際旅客，最超值的入境票價排行榜依序為釜山—台北（PUS→TPE）自 NT$1,414（約 US$45）起、濟州—台北（CJU→TPE）自 NT$1,602（約 US$51）起，以及曼谷廊曼—高雄（DMK→KHH）自 NT$1,759（約 US$56）起。

Agoda 也與高雄市觀光局推出節慶檔期聯名活動，於 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 1 月4 日完成預訂、且於 2025 年 12 月8 日至 2026 年 2 月 28 日入住指定高雄合作飯店，即可享有 9 折優惠，一次涵蓋聖誕、跨年到農曆新年三大旺季，讓旅客把旅費發揮到最大值。

Agoda攜手高雄市觀光局推出節慶檔期優惠，指定高雄飯店享9折。（圖／品牌業者提供）

為了感謝旅客一整年支持，並看好年底出國熱潮，Klook推出「雙12年終慶」，橫跨12月3日至14日連續12天，天天有好康，讓年底出遊撿便宜更容易！包含「全站折1,212元」、「買1送1」、「飯店最高折2,000元」、「eSIM 10元」等多重優惠。買1送1活動更涵蓋明年新開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、剛換上聖誕新裝的東京哈利波特影城等熱門景點。

Klook加碼雙12年終慶！限時全站折1,212元。（圖／品牌業者提供）

全站折1,212元／Klook雙12活動期間，每日上午10點釋出全站96折限量優惠碼，最高可折抵1,212元。全球目的地各式行程體驗、交通、住宿、餐飲等都適用。

12月11至12日限定！瘋搶6場買1送1／Klook將於12月11日與12日，限定推出共計6場買1送1活動，皆於11點、20點與22點限時開搶，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。此次活動囊括多個人氣景點，包括明年3月將開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、變身聖誕奇幻造景的東京哈利波特影城等。活動限時兩天，可把握機會搶好康！

巴黎迪士尼樂園明年3月將開幕冰雪奇緣園區。（圖／品牌業者提供）

飯店最高折2,000元／上Klook買飯店送飯店，最高折2,000元！不僅雙12活動期間，還加碼延長至1月31日前，只要輸入限量優惠碼「HOTEL96」，訂購全球指定飯店現折最高1,000元，完成訂單後，再送全球指定住宿金1,000元，無論國內或海外旅遊都能折。

11月剛換上聖誕造景的東京哈利波特影城。（圖／品牌業者提供）

Klook eSIM 10元起／年底出國必備eSIM！凡前往日韓泰港澳、或歐美紐澳等地，只要輸入限量優惠碼「TW10ESIM」，即可享Klook eSIM 7天1GB最低10元，還可補差額升級更多天數方案。Klook eSIM支援App內一鍵開通、隨時加值，並提供「不穩就退」服務。

Klook雙12期間，每週137最便宜的長期優惠也不間斷。（圖／品牌業者提供）

Klook每週137最便宜優惠不間斷／除了雙12期間的限時折扣，Klook每週一、三、日長期優惠也持續上線：

週一：日韓與全球指定樂園下殺1折，還有飯店「百元破盤價」優惠碼。

週三：放送全站3折券，及日本飯店3折最高折3,000元優惠。

週日：指定行程和交通商品7折禮遇，最高可折777元。

五福旅遊自12月1日至12月31日推出「韓國狂歡 3 重奏」優惠活動，祭出三大好康：韓國行程最低 9,900 元、指定產品現折 1,000 元，以及下單即有機會「0 元遊韓國」。2026 年春季賞櫻產品提前開賣後，首爾與釜山部分熱門出發日已售罄，顯示韓國賞櫻熱度持續攀升。

每年的3月底至4月初，汝矣島會舉行首爾最盛大的櫻花慶典「汝矣島櫻花節」，汝矣西路(輪中路)道路兩旁有超過千棵櫻花樹盛開。（圖／品牌業者提供）

「韓國狂歡 3 重奏」中，最低 9,900 元的促銷產品為高雄直飛濟州4天行程，不走人蔘保肝購物站，升等入住1晚市區四星飯店，餐食包含濟州特色黑毛豬吃到飽、豪華海鮮貝類鮑魚鍋。台北出發「濟州揪好玩5日」早去玩回行程，12月及2026年1月所有出發日期均享超值價9,999元，餐食安排炒黑豬肉吃到飽、鮑魚海鮮鍋等。另有釜山、蔚山、大邱一次走訪的「釜蔚邱 5 日」早去晚回行程，特價僅 10,900 元，提供旅客以最划算的價格暢遊三大城市。於12月下單2026年3~6月出發之韓國行程，即可參加「0 元遊韓國」抽獎，有機會獲得個人團費全額免費。

即日起至12 月 31 日前，報名付訂五福旅遊 2026 年 3～6 月出發的韓國團體行程，即享每人團費現折 1,000 元早鳥優惠。五福旅遊表示，3～6 月涵蓋韓國春季至初夏旅遊季，3 月底至 4 月初櫻花盛開，是台灣旅客最愛賞花時節；5 月韓國各地氣候宜人、綠意盎然，不論觀賞釜山蔚藍海景或濟州火山地形健行，都是造訪韓國的理想選擇。

韓國濟州島東端的城山日出峰，約4萬至12萬年前由海底火山爆發形成，也是韓國第一個自然遺產。（圖／品牌業者提供）

韓國櫻花景點遍布南北，其中首爾汝矣島輪中路櫻花隧道最具代表性，上千棵櫻花樹綻放時形成浪漫粉櫻大道。五福旅遊「粉櫻首爾 4 日」售價 17,900 元，安排義王環湖鐵道自行車，旅客可邊踩踏邊欣賞湖畔花海景致。南部釜山及鎮海同樣是賞櫻焦點，「鎮海軍港節」為韓國最大櫻花慶典，預計 3 月底至 4 月初櫻花滿開，余佐川、慶和車站、帝皇山公園皆為熱門賞花地點。

慶和站位於韓國昌原市鎮海區，是韓國熱門賞櫻景點，以其沿鐵軌兩旁盛開的櫻花樹而聞名。（圖／品牌業者提供）

根據 Booking.com 近期調查顯示，公路旅行正重新成為全球旅遊潮流。Booking.com台灣區域經理Bina Tulsidas指出，高達九成（90%）台灣旅人認為公路旅行能讓旅程更隨興且具有彈性。同時，也有九成（90%）旅人願意在旅途中與他人共乘，其中有 83% 更因此結識新朋友。

在台灣，除了開車自駕以外，騎乘機車展開深度探索更是獨特的在地旅遊方式。為此，Booking.com 精選「全台五條機車旅行路線」，這些路線涵蓋多樣風情，從擁有「小武嶺」美名的 102 縣道入住侘寂系「曉宅山」，到騎上台 14 甲線欣賞武嶺雲海、下榻南法風情的「清境凡賽斯民宿」，或沿南台灣最美海岸台 26 線入住全新開幕的「Hotel dua Kenting」。

公路旅行新浪潮！Booking.com精選「全台五條機車旅行路線」。（圖／品牌業者提供）

