旅人狂推！杜拜8個必訪景點帶妳走進未來之城

杜拜，這座矗立在沙漠中的奇蹟之城，以奢華和創新驚艷於世界。作為全球最受歡迎的旅遊目的地之一，杜拜擁有眾多令人驚嘆的景點，每一個景點，都值得喜歡旅遊的女孩們親自拜訪。小編要為妳介紹8個，一定要去的杜拜景點，好好體驗杜拜的非凡魅力。

1.哈里發塔

哈里發塔是杜拜的地標之首。這座高達828公尺的摩天大樓，不僅是全球最高的建築，更是人類工程技術的巔峰之作。搭乘號稱世界最快的電梯，僅需60秒即可抵達位於第148層的觀景台，俯瞰整座城市的壯麗景色。尤其在日落時分，夕陽餘暉灑美得令人嘆息。

圖/123RF圖庫

2.杜拜購物中心

緊鄰哈里發塔的杜拜購物中心，則是購物愛好者的天堂。這座全球最大的購物中心，擁有超過1200家商店，從國際精品到當地特色商品應有盡有。除了購物，這裡還有超大的室內水族館、媲美奧運規格的溜冰場，以及令人驚嘆的室內瀑布，讓遊客享受全方位的娛樂體驗。

3.帆船飯店

來到杜拜，怎能錯過帆船飯店？這座七星級飯店，以獨特的帆船造型聞名於世。即使不住宿，也可以預約下午茶或晚餐，感受極致奢華的服務和大餐。從飯店眺望波斯灣，碧海藍天與潔白沙灘交相輝映，美不勝收。

4.杜拜老城區

想要體驗傳統的阿拉伯文化，杜拜老城區是不可錯過的選擇。漫步在阿法迪歷史區，古老的風塔建築與狹窄的巷弄，帶領旅客穿越時空。這裡的黃金市集與香料市集，更是充滿異國風情，讓人感受到杜拜的歷史底蘊。

5.沙漠衝沙

最後，沙漠衝沙是體驗阿拉伯傳統的絕佳方式。乘坐汽車在沙丘間奔馳，感受速度與刺激。傍晚時分，在沙漠營地享用傳統的阿拉伯晚餐，欣賞肚皮舞表演，感受濃濃的中東風情。

圖/123RF圖庫

6.杜拜樂園及渡假村

如果想要感受刺激，杜拜樂園及渡假村一定能滿足妳。這個中東最大的綜合渡假區，匯集了寶萊塢公園等多個主題園區，適合各年齡層的遊客。從驚險刺激的雲霄飛車到精彩的現場表演，讓人玩得不亦樂乎。

7.杜拜歌劇院

對於熱愛藝術的遊客來說，杜拜歌劇院是必訪之地。這座造型獨特的建築，不僅是杜拜的文化地標，更是世界級表演藝術的殿堂。從歌劇、芭蕾到音樂會，這裡的演出陣容堪稱豪華。

8.棕櫚島

棕櫚島則是杜拜人工奇蹟的代表作。這座人工島以棕櫚樹的形狀建造，島上匯聚了眾多豪華酒店與私人別墅。搭乘單軌電車穿梭其中，欣賞兩側的蔚藍海景與奢華建築，絕對是難忘的體驗。亞特蘭提斯飯店就坐落於此，它的水世界冒險樂園更是親子遊的首選。

杜拜的景點遠不止於此，每一處都充滿驚喜與魅力。無論是奢華的現代建築，還是悠久的阿拉伯文化，這座城市都能帶給旅客難忘的體驗。

