旅人限定小確幸 參山處跑水求財線帶回花旗木鐵道喔熊

▲參山處今年 一月推出全新限定版花旗木鐵道造型喔熊組長扭蛋，邀請民眾搭車賞花、順手把可愛喔熊帶回家。（記者方一成攝）

深受大小朋友喜愛的台灣觀光代言人「喔熊組長」又有新造型了！為迎接春天花季，交通部觀光署參山國家風景區管理處結合台灣好行「跑水求財線」，以彰化二水最受歡迎的花旗木美景為主題，將於今年 一月推出全新限定版「花旗木鐵道造型」喔熊組長扭蛋，邀請民眾搭車賞花、順手把可愛喔熊帶回家。



參山處表示，隨著政府推動普發現金政策，民眾旅遊消費動能持續升溫，加上二○二六年全年總放假日數高達一二○ 天、三天以上連假多達 9 個，為國內旅遊市場帶來前所未有的「假期紅利」。此次推出的「花旗木鐵道款」喔熊組長，正是希望鼓勵民眾善用連假時光，透過大眾運輸輕鬆展開一趟說走就走的春季鐵道小旅行。

參山處曹忠猷處長今（六）日指出，這款全新扭蛋設計靈感來自彰化二水每年三月底至四月中盛開的花旗木，粉色花海搭配橘黑色塗裝的集集線列車，形成全台少見、深受攝影迷喜愛的經典畫面。設計團隊巧妙融合盛開花旗木、鐵道意象與喔熊組長可愛造型，打造兼具地方特色與春日氛圍的限定收藏。活動期間，只要搭乘台灣好行跑水求財線，並完成車內滿意度問卷，即可前往高鐵彰化站、台鐵二水站旅客服務中心或員林客運竹山站兌換扭蛋機會一次，數量有限、送完為止。

此外，扭蛋機內除最新推出的「花旗木鐵道款」外，還隱藏「跑水造型」與「求財造型」兩款喔熊組長，更有機會扭中最大獎，價值新台幣六○○ 元的跑水求財線路線套票，讓旅程驚喜再升級。

參山處強調，「跑水求財線」班次規劃完善，無縫銜接高鐵與台鐵時刻，適合規劃一日或多日遊行程。民眾搭乘大眾運輸，不僅可免除塞車與停車煩惱，更能以低碳、永續的方式，走訪竹山紫南宮、品嚐甕缸雞等在地美食，同時把全台獨有、期間限定的喔熊組長紀念品帶回家，為春季旅程留下最可愛的回憶。

