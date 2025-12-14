旅伴遊日餐餐吃連鎖店…網抱怨反遭酸：你才雷！

生活中心／李筱舲報導



出國旅遊，難免遇到和旅伴意見相左的狀況。一名網友昨（13）日在社群發文詢問：「你們會覺得這種旅伴很雷嗎？」提到自己和以前住過日本的朋友到日本旅遊，五天四夜的行程成友人的懷舊之旅，並抱怨友人餐餐都吃日本連鎖店。貼文曝光後，引發網友熱議，知名旅日部落客林氏璧更直言「適當的放生對彼此都好」。





赴日玩5天4夜…旅伴餐餐吃「連鎖店」 網友發文抱怨慘遭打臉：你比較雷！

一名網友在社群上抱怨自己與友人同遊日本時，對方餐餐吃連鎖店。此貼文也引來旅日部落客林氏璧的關注。（圖／翻攝自臉書粉專《日本自助旅遊中毒者 》）

昨（13）日有網友在社群上發文寫道：「你們會覺得這種旅伴很雷嗎？這次一起出國的朋友以前住過日本，日本五天四夜變成他的懷舊行程，各家日本連鎖餐飲店吃好吃滿…幾乎以他為主，這樣。你下次還會跟他一起出國嗎？」貼文一出，引發網友熱議，而旅日部落客林氏璧更在臉書粉專轉發這篇貼文，表示：「好的旅伴帶你上天堂， 適當的放生對彼此都好。」也提到旅遊時，尊重旅伴喜好固然重要，但若有不同需求，可溝通或分開行動，不應事後抱怨或指責。

大多數網友認為，原PO應該與友人表達自己的意見或是分開吃，認為他事後才發文抱怨朋友此舉不妥。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

其他網友也留言表示：「他就是懶又愛抱怨他才是雷」、「行程跟吃飯行程不是應該出國前要溝通好嗎?對我而言，出國前沒意見，回來意見一堆也是雷旅伴的一種.....」、「沒必要硬去配合或要別人配合，分開吃真的最簡單，還直接避免吵架」。





原文出處：赴日玩5天4夜…旅伴餐餐吃「連鎖店」 網友發文抱怨慘遭打臉：你才是雷！

