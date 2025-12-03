旅台鄉親謝明亮跨海傳愛！連三年挹注金門消防 助攻黃金救護網與外籍看護工雙專案

【記者 洪美滿／金門 報導】「身在台灣，心在金門。」這是旅居台灣本島的鄉親謝明亮先生，對金門最深情的告白。今（00日）消防局收到了一份跨越海峽的溫暖心意。長期關注地區防救災量能的謝明亮先生，雖然人已移居台灣，但始終牽掛鄉親的安全。今年，他再次捐贈新臺幣十萬元採購精密救護器(耗)材，邁入連續第三年的善舉。不同於過去著重山域安全，本次經討論後，謝先生特別強調能精準符合一線消防弟兄實務需求，此次善款被精準投入於「黃金救護網—到院前12導程心電圖實踐計畫」與「加強外籍看護工急救教育訓練專案」，透過提升急救硬體與語言溝通能力，替金門的社會安全網補上最關鍵的拼圖。

呂英華表示，回顧謝先生前兩年對「太武山立體救災專案」的重大助力。第一年捐贈的專業山域搜救服與個人裝備，使搜救人員在險峻地形中能更安全、更迅速行動；第二年捐贈的高階空拍無人機則成為山域救災的「空中之眼」，有效補足立體偵蒐能力，在多次演練與實際搜救中，都成功縮短黃金救援時間，為生命搶得先機。

今年第三年善舉更精準貼近金門當前的救護發展需求。所採購

「攜帶型氣動式自動甦醒器」能在分秒必爭的現場提供穩定且高品質的給氧支持；「12導程貼片」則是到院前心電圖傳輸的關鍵物資，搭配「NTG（耐絞寧）」與「阿斯匹靈」等心肌梗塞標準用藥，讓救護員能在救護車上即時偵測與投藥，降低心肌壞死、提高患者存活率，協助第一線在危急時刻為生命再多爭取一分勝算。

另外因高齡照護需求快速攀升，消防局推動的「外籍看護急救教育訓練專案」正是為因應此趨勢而生，但語言成為最大阻力。謝先生本次捐贈的6台「AI雙向語言翻譯機」，為消防弟兄順利搭起與印尼、越南、菲律賓籍看護夥伴溝通橋梁，確保急救知識、求救流程不因語言差異而延誤，讓看護工真正成為長者身邊最即時、最可靠的急救力量。

在代表受贈致詞中，呂英華局長也以最真誠的心說出這段話，作為對謝先生最誠摯感謝：「明亮夥伴從第一次伸出援手時，或許只是基於理解，看見需要、願意陪伴。第二年，依然選擇支持，那是一份肯定，是對我們努力的信任。到了第三年，仍舊默默地把善意放在同一個地方，這已不只是支持，而是一種打從心底的認同。三年來，他用行動告訴我們，善意不是一時的感動，而是願意持續被看見的溫度。對他這份穩定而深厚的愛，我們衷心感謝。」

值得一提的是，呂英華原本計畫親自赴台，將感謝狀送到謝先生手中，以表達最誠摯的敬意。然而謝先生以「不打擾、默默付出即可」為由婉拒，展現低調而厚實的善意，也再次印證他三年來始終如一的溫暖初心。如此精神是「公私協力」的最佳典範。公部門預算往往有其限制，而謝先生的連續三年相挺，就像一場場「及時雨」，從山域搜救、心肌梗塞急救，到外籍看護工訓練，篇篇都是實實在在補強金門安全網的行動，真誠為金門鄉親感恩謝先生的善心，真好有您。（照片記者洪美滿翻攝）