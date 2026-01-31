旅外台人到澳洲過海關帶1名產秒通過 她驚訝竟「熟到不用查」

台灣名產鳳梨酥是人氣伴手禮。（示意圖／資料照）

許多來台灣旅遊的人離開前會採買名產當名伴手禮，其中鳳梨酥是熱門品項之一。近日有旅外台人回澳洲過海關，從台灣帶了鳳梨酥，海關收走相關文件就直接放行，讓他很驚訝竟然不用查，不禁懷疑是否台灣人太常帶鳳梨酥到澳洲。貼文底下也有不少體驗過類似狀況的網友很有共鳴，笑說「我遇過海關用中文說台灣鳳梨酥好吃」。

日前有一名旅外的台人在社群平台Threads發文表示，近期從台灣回澳洲，過海關時被詢問是否有物品需要申報，他才開口講到「鳳梨酥」，還沒說完海關人員就收走申報用的小黃卡和另一張文件，直接放行他通關，讓他不用再排隊檢查。對此，原PO忍不住想，「是不是台灣人帶太多鳳梨酥了，海關熟到直接讓人通過」。

貼文一出，許多網友都覺得很有趣，有其他人也分享自身經驗，「同事行李被查，打開看到鳳梨酥，海關還叫其他海關同事過來，以為是不是有麻煩，結果海關說就是這個牌子比較好吃」、「我爸入關沒帶食物，還被問沒帶鳳梨酥嗎？」、「記得當初過海關，對方看到護照就問我有沒有帶鳳梨酥」；有些內行人還說，「蛋黃酥或茶葉也可以攜帶，只要有申報基本上不會刁難」。

台灣的鳳梨酥對於國外觀光客來說有多紅？去（2025）年10月南韓人氣女團BLACKPINK到高雄世運開唱，其中一環節出現ROSÉ在後台開心嗑起鳳梨酥和手搖飲，一度掀起熱烈討論。

